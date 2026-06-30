IO Interactive treft ontslagen na einde Project Fantasy-deal

IO Interactive heeft minder goed nieuws gedeeld, ondanks het recente succes van 007 First Light, haar nieuwe James Bond-game. De studio bevestigt dat de samenwerking een uitgever rond Project Fantasy is beëindigd, met ontslagen als direct gevolg.

IO Interactive laat in een verklaring op X weten dat een "externe partner" zich heeft teruggetrokken uit Project Fantasy, de eerste volledig nieuwe eigen IP van de studio sinds Hitman. Welke partner het betreft en waarom de samenwerking is gestopt, maakt de ontwikkelaar niet bekend. Volgens verschillende bronnen gaat het hier om Xbox. Wel stelt de studio dat de gevolgen direct merkbaar zijn. Op het moment van de bekendmaking voert IO Interactive een reorganisatie door waarbij sommige medewerkers hun baan verliezen. De ontwikkelaar zegt zich in te zetten om de getroffen werknemers zo goed mogelijk te begeleiden tijdens deze periode. Hoewel het nieuws een tegenvaller is, benadrukt de studio dat de ontwikkeling van Project Fantasy doorgaat en dat het team volledig achter het project blijft staan. Volgens IO Interactive blijft het fantasy-universum een belangrijk onderdeel van de toekomstplannen en zal de game uiteindelijk gewoon komen te verschijnen. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend. Ook is nog altijd weinig duidelijk over de gameplay of de setting van Project Fantasy, behalve dat het om een online fantasy RPG gaat die al enkele jaren in ontwikkeling is.

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Het nieuws volgt kort op verschillende berichten over aankomende ontslagen bij Xbox. Hierbij werden Ninja Theory, Double Fine en Compulsion Games als mogelijke slachtoffers genoemd. Ook Arkane Studios wordt mogelijk door Xbox van de hand gedaan en wellicht staan er nog meer studio's slecht nieuws te wachten.