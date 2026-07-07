IO Interactive sluit studio in Istanbul na verlies van financiering
Treurig nieuws vanuit kamp IO Interactive. Na het wegvallen van een financieringspartner voor Project Fantasy is de ontwikkelaar en uitgever genoodzaakt de deuren van IOI Istanbul te sluiten. IO Interactive committeert zich echter aan de nieuwe IP en geeft aan dat deze sluiting noodzakelijk is om de projecten zelfstandig tot afronding te brengen.
Na het grote succes van 007 First Light heeft IO Interactive te kampen met een flinke tegenslag. Een onbekende partner heeft namelijk een financiële toezegging ingetrokken. Deze financiering was bedoeld om IO Interactive's nieuwe IP, die momenteel bekendstaat onder de codenaam Project Fantasy, te realiseren. Nu de externe partner is weggevallen, moet IO Interactive de ontwikkeling zelf bekostigen. Dat heeft geresulteerd in de sluiting van de studio in Istanbul.
In dezelfde X-post laat IO Interactive weten dat de directe focus ligt op het ondersteunen van de getroffen werknemers. De studio roept de industrie dan ook op om hen waar mogelijk te helpen. Het wegvallen van de financieringspartner heeft overigens geen gevolgen voor Project Fantasy zelf. IO Interactive behoudt het volledige eigendom van zowel het project als de IP.
Wij wensen de getroffen werknemers veel succes en een goed vooruitzicht. Makkelijk zal het niet worden om in de huidige markt een nieuwe baan te vinden. Ook Xbox voelt zich immers genoodzaakt in het personeelsbestand te snijden. Op 6 juni is namelijk bekendgemaakt dat Xbox 3.200 banen schrapt.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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"Na het wegvallen van een financieringspartner voor Project Fantasy" also known as Microsoft.
Die geruchten dat MS de desbetreffende financieringspartner is, zijn zo goed als waar.