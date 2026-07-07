Treurig nieuws vanuit kamp IO Interactive. Na het wegvallen van een financieringspartner voor Project Fantasy is de ontwikkelaar en uitgever genoodzaakt de deuren van IOI Istanbul te sluiten. IO Interactive committeert zich echter aan de nieuwe IP en geeft aan dat deze sluiting noodzakelijk is om de projecten zelfstandig tot afronding te brengen.

Na het grote succes van 007 First Light heeft IO Interactive te kampen met een flinke tegenslag. Een onbekende partner heeft namelijk een financiële toezegging ingetrokken. Deze financiering was bedoeld om IO Interactive's nieuwe IP, die momenteel bekendstaat onder de codenaam Project Fantasy, te realiseren. Nu de externe partner is weggevallen, moet IO Interactive de ontwikkeling zelf bekostigen. Dat heeft geresulteerd in de sluiting van de studio in Istanbul.

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In dezelfde X-post laat IO Interactive weten dat de directe focus ligt op het ondersteunen van de getroffen werknemers. De studio roept de industrie dan ook op om hen waar mogelijk te helpen. Het wegvallen van de financieringspartner heeft overigens geen gevolgen voor Project Fantasy zelf. IO Interactive behoudt het volledige eigendom van zowel het project als de IP.

Wij wensen de getroffen werknemers veel succes en een goed vooruitzicht. Makkelijk zal het niet worden om in de huidige markt een nieuwe baan te vinden. Ook Xbox voelt zich immers genoodzaakt in het personeelsbestand te snijden. Op 6 juni is namelijk bekendgemaakt dat Xbox 3.200 banen schrapt.