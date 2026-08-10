Voormalige Ubisoft-werknemers starten Dark Ritual Studios
Na het recente ontslag van tientallen werknemers bij Ubisoft Barcelona slaan enkele oud-medewerkers een nieuwe weg in. Onder leiding van Myles Kerwin is Dark Ritual Studios opgericht, een kleine indieontwikkelaar die zich richt op overzichtelijke producties en creatieve vrijheid.
Indiestudio Dark Ritual Studios
De studio is gevestigd in Barcelona en heeft inmiddels financiering geregeld voor zijn eerste game, Puzzle Mage. Deze duistere fantasygame moet in 2027 voor pc verschijnen. De oprichting van Dark Ritual Studios volgt kort na de release van Assassin's Creed Black Flag Resynced. In juni schrapte Ubisoft 51 banen bij zijn studio in Barcelona. Kerwin werkte eerder bij Ubisoft Barcelona en andere studio's en zegt dat die ervaring hem liet zien hoe lastig het binnen een grote organisatie kan zijn om snel te schakelen. Volgens de studio-oprichter hoeft een grote game niet automatisch een groot team te hebben. Grote AAA-producties vragen vaak om veel overleg tussen verschillende teams en afdelingen, waardoor beslissingen volgens Kerwin minder snel worden genomen. Dark Ritual Studios kiest daarom bewust voor een andere aanpak. Het team blijft klein en bestaat uit ervaren ontwikkelaars, waarbij duidelijke creatieve verantwoordelijkheid en korte lijnen centraal staan. De studio wil zo ideeën sneller van de tekentafel naar de game kunnen brengen. Die aanpak moet ook helpen om de kosten en de omvang van projecten onder controle te houden. Kerwin stelt dat Dark Ritual Studios geen grote investeerders zoekt en eerst wil bepalen of de studio zijn games zelf uitgeeft of daarvoor met een uitgever in zee gaat. De onzekerheid binnen de game-industrie speelt daarbij een rol, maar de ontwikkelaar wil risico's beperken door de omvang van het team en de projecten klein te houden.
Puzzle Mage verschijnt in 2027
Het eerste project van Dark Ritual Studios is Puzzle Mage, een game die zich afspeelt in een duistere fantasywereld. De ontwikkelaar heeft inmiddels genoeg financiering om de game af te maken. Op Steam heeft Puzzle Mage bovendien de grens van 1.000 wishlists overschreden. Volgens Kerwin is dat een eerste teken dat het concept aanslaat bij spelers. Vooral het systeem rond spreuken lijkt tijdens vroege speelsessies in de smaak te vallen. Spelers noemen het spellcasting-systeem volgens Kerwin vaak als een van de sterkste onderdelen van de game. De studio wil met Puzzle Mage dan ook niet achter iedere nieuwe trend aanlopen, maar vooral een game maken waar het team zelf achter staat.
Puzzle Mage staat gepland voor een release op pc in 2027.
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Bij Ubisoft waren ze ook altijd van de Dark Rituals toch? Met name met stagiaires?