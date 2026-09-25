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NG++ en fotomodus onderweg naar Control Resonant

Door Claudia Tjia
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Control Resonant is pas verschenen, maar Remedy Entertainment kijkt al vooruit naar de eerste updates. De ontwikkelaar bevestigt dat onder meer New Game++ en Photo Mode onderweg zijn.

Wie Control Resonant inmiddels heeft uitgespeeld, hoeft Dylan Faden nog niet aan de kant te zetten. Remedy Entertainment heeft de eerste plannen voor de post-launch ondersteuning gedeeld en laat weten dat er nieuwe content en functies aankomen. De opvallendste toevoeging is New Game++, waarmee spelers meerdere keren achter elkaar aan een nieuwe playthrough kunnen beginnen. Op dit moment kun je de game na het voltooien van de campagne nog één keer opnieuw spelen via New Game+, maar daar komt in oktober verandering in. Met New Game++ kun je na een NG+-run opnieuw een NG+-run starten, zonder je voortgang te wissen.

Ook Photo Mode staat op de planning. De functie verschijnt volgens Remedy in november en was al langer in ontwikkeling. De studio zegt hiervoor ook te hebben samengewerkt met leden van de community die ervaring hebben met virtual photography. De fotomodus ontbrak bij de release omdat Remedy eerst wilde zorgen dat de game zelf in goede staat verkeerde. Spelers kunnen nu al foto's maken tijdens het spelen, maar krijgen met de nieuwe functie meer mogelijkheden om hun beelden vast te leggen.

Daarnaast krijgt Dylan in toekomstige updates meer cosmetische items. Remedy geeft nog geen details over deze outfits, maar spelers kunnen nu al verschillende kledingstukken in de game verzamelen. Er zijn ook exclusieve cosmetics beschikbaar via de nieuwsbrief en Twitch Drops. De Sierra-outfit is momenteel te verdienen door Control Resonant op Twitch te bekijken.

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Control Resonant verscheen op 24 september voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series. Check hier onze review van Control Resonant.

Bron: Remedy Entertainment
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 222 reviews 3445 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

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Packshot Control Resonant
Control Resonant

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Remedy Entertainment

Uitgever

Remedy Entertainment

Release

24 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
1 uur geleden

The Rock blijft het bijzonder vinden waarom ze dit soort dingen niet meteen er in stoppen. Is toch echt gewoon om de aandacht rond een game vast te houden… 🤷🏻‍♂️

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