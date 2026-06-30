Gerucht: Xbox wil Blade annuleren en Arkane Studios verkopen
Team groen heeft het maar zwaar de afgelopen dagen. Zoals we allen inmiddels weten, doen geruchten de ronde dat Microsoft voornemens is de boel even flink op te schudden. The Verge beweert echter nieuwe informatie te hebben. Zo loopt Blade het risico om definitief geannuleerd te worden en gaat Arkane Studios mogelijk in de verkoop.
Dankzij een interne memo zijn we te weten gekomen dat Asha Sharma, CEO van Xbox, een honderd dagenplan heeft ingezet. Tijdens deze 'reset' moet de gamingdivisie van Microsoft weer winstgevend worden. Maar dat gaat natuurlijk niet zonder de nodige slachtoffers. Zo kwam eerder deze maand naar buiten dat Double Fine, Ninja Theory en Compulsion in de verkoop gaan. Eerder vandaag verscheen tevens het gerucht dat State of Decay 3-ontwikkelaar Undead Labs eveneens gevaar loopt.
The Verge heeft echter meer informatie in handen. Zo beweert het platform dat Blade intern al is uitgesteld naar eind 2027 en flink over het budget heen is gegaan. Apart, want de game zou nog in 2026 moeten verschijnen. Dit zou er naar verluidt toe hebben geleid dat Sharma voornemens is om Blade te cancellen. Dit in combinatie met het uitermate teleurstellende Redfall zou zomaar eens de nekslag voor Arkane Studios kunnen betekenen.
Volgens de bronnen is er inmiddels ook meer bekend over het honderd dagenplan van Asha Sharma. Deze bronnen geven aan dat zo'n 1.000 werknemers binnen Xbox niet baanveilig zijn. Daarnaast lopen momenteel vijf studio's gevaar, namelijk: Double Fine, Ninja Theory, Compulsion, Undead Labs en Arkane Studios. In totaal zou het hierbij gaan om een additionele groep van 500 werknemers die voor deze vijf studio's actief zijn. Of dit allemaal waar is, moet nog blijken, maar volgens de bronnen komen we er op 6 juli 2026 achter.
Vragen naar jullie mening omtrent deze situatie lijkt mij een open deur. Drop daarom vooral even een hartje in de reacties om zo toch een vorm van steun te geven aan iedereen die de impact van deze ontwikkelingen voelt.
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Klinkt niet best!
Het zou echt zonde zijn als ze deze studio sluiten. Ze hebben echt pareltjes gemaakt met Dishonored en Deathloop.
Ik was wel benieuwd naar een nieuwe Arkane game. Helemaal in het Blade universum. Deze gaan we nooit meer zien.
Zou echt jammer zijn, kijk wel echt enorm uit naar deze game.
Kut voor al die werknemers maar die Blade game duurde echt veel te lang qua ontwikkeling, verbaast me dus niets dat de game gecanceld wordt. Hoop dat ze een Dishonored 3 mogen maken want die games waren echt heel tof.
Baal er echt van dat ze er daar zo’n potje van hebben gemaakt.
Ben wel echt blij dat we Fable en Gears of War E-Day nog krijgen maar wat had ik graag die nieuwe Perfect Dark en Everwild nog willen spelen.
Blade staat ook in dat rijtje vooral ook omdat het een nieuw ip is en het door Arkane Studio’s is gemaakt. Ook omdat ik die films met Wesley Snipes zo vet vond.
Redfall was inderdaad een grote flop maar heb echt nog wel vertrouwen in de studio voor Blade want Dishonored 2 en Deathloop waren heel vet.
Belachelijk.
Verklaart de afwezigheid op SGF.