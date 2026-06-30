Gerucht: Ook State of Decay-dev Undead Labs in de problemen

De grote XBOX-ontslagronde komt eraan en naast de eerder genoemde studio's is ook de toekomst voor State of Decay-ontwikkelaar Undead Labs onzeker. Dit laat het journalistieke platform GamesBeat weten.

De Amerikaanse gamemaker is momenteel druk bezig met het afronden van State of Decay 3, maar het is nog even de vraag of de survival-horrorgame het levenslicht gaat zien. Naast de gesprekken rondom Ninja Theory, Compulsion Games en Double Fine, lijkt Undead Labs ook een optie te zijn voor Microsoft om te sluiten. Dit gerucht wordt verder bevestigd door journalist Jez Corden van WindowsCentral die via zijn eigen onafhankelijke bronnen hetzelfde te horen heeft gekregen. Het einde van het fiscale jaar voor Microsoft vindt plaats in juni, waardoor in juli radicale veranderingen worden doorgevoerd aan de hand van nieuwe budgetten, strategische reorganisaties, enzovoorts.

Journalist Jason Schreier van Bloomberg biedt wat nuace. Hij geeft aan gehoord te hebben van de situatie bij Undead Labs, maar hij kon het niet met 100 procent zekerheid zeggen. Wel claimt hij dat het zeer onwaarschijnlijk is dat alle vier de studio's gesloten worden. Ze hoeven niet allemaal een koper te vinden. Het is waarschijnlijk dat sommige van de studio’s die op de nominatie staan om te worden gesloten, worden afgesplitst en door het management weer als zelfstandige ondernemingen worden voortgezet. Hierdoor worden mogelijk een aantal banen behouden.

We houden de ontwikkelingen in de gaten.