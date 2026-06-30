Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Gerucht: Ook State of Decay-dev Undead Labs in de problemen

Door Bram Noteboom

De grote XBOX-ontslagronde komt eraan en naast de eerder genoemde studio's is ook de toekomst voor State of Decay-ontwikkelaar Undead Labs onzeker. Dit laat het journalistieke platform GamesBeat weten.

De Amerikaanse gamemaker is momenteel druk bezig met het afronden van State of Decay 3, maar het is nog even de vraag of de survival-horrorgame het levenslicht gaat zien. Naast de gesprekken rondom Ninja Theory, Compulsion Games en Double Fine, lijkt Undead Labs ook een optie te zijn voor Microsoft om te sluiten. Dit gerucht wordt verder bevestigd door journalist Jez Corden van WindowsCentral die via zijn eigen onafhankelijke bronnen hetzelfde te horen heeft gekregen. Het einde van het fiscale jaar voor Microsoft vindt plaats in juni, waardoor in juli radicale veranderingen worden doorgevoerd aan de hand van nieuwe budgetten, strategische reorganisaties, enzovoorts.

Journalist Jason Schreier van Bloomberg biedt wat nuace. Hij geeft aan gehoord te hebben van de situatie bij Undead Labs, maar hij kon het niet met 100 procent zekerheid zeggen. Wel claimt hij dat het zeer onwaarschijnlijk is dat alle vier de studio's gesloten worden. Ze hoeven niet allemaal een koper te vinden. Het is waarschijnlijk dat sommige van de studio’s die op de nominatie staan om te worden gesloten, worden afgesplitst en door het management weer als zelfstandige ondernemingen worden voortgezet. Hierdoor worden mogelijk een aantal banen behouden.

Undead Labs State of Decay XBOX

We houden de ontwikkelingen in de gaten.

Bron: GamesBeat
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
4 dagen geleden om 19:12

Ze moeten gewoon stoppen met hardware. Uitgever Xbox.
En je hebt prachtige games die genoeg kunnen verkopen mits ze de studios openlaten…

0
Avatar Coola
Coola
lvl12 Clout Farmer
5 dagen geleden om 14:18

100% dat Microsoft Xbox uiteindelijk helemaal gaat afstoten. Als Microsoft de deadweight niet loost zal het uiteindelijk mee zinken.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
5 dagen geleden om 13:52

Haha de Xbox showcase is ook een show laten we jullie tonen wat toch niet uit gaat komen haha.

0
Avatar TinusTussengas
TinusTussengas
lvl2 Journey Awaits!
5 dagen geleden om 12:51

Zou hier ook niet heel raar van opkijken. Laatste game die zij uitgebracht hebben is van 2018. Wat heb je in de afgelopen 8 jaar in godsnaam uitgespookt dan?

0
Avatar ghost
ghost
lvl7 Checkpoint Jeugd
5 dagen geleden om 10:03

De studio bevindt zich in staat van ontbinding...

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
5 dagen geleden om 09:13

Het is een grote puinzooi bij Xbox. En ik weet eigenlijk niet meer hoe dit goed gaat komen. Misschien loskoppelen van Microsoft. Maar ja dan missen ze diepe zakken daarvan. Gewoon helemaal mee stoppen. 3rd Party uitgever worden. Ik heb geen idee meer hoe Xbox weer net zo succesvol kan worden als in het 360 tijdperk

1
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl11 Commander
5 dagen geleden om 08:05

Dus dan moeten ze de studio hernoemen naar Dead Labs

3
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord