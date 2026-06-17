Gerucht: XBOX wist wat het met Ninja Theory ging doen vóór reveal Senua
De onrust bij de XBOX-divisie krijgt een staartje. Volgens het journalistieke platform Game File had Microsoft al besloten wat het met Ninja Theory ging doen vóór de reveal van Senua.
Het zijn ongelukkige tijden om werkzaam te zijn in de game-industrie. Al jarenlang wordt gameland geplaagd door massale ontslagrondes, het annuleren van projecten en meer. De komende twee maanden, juni 2026 en juli 2026, lijkt deze streep helaas doorgetrokken te worden. XBOX was een van de eerste spelers die in het nieuws kwam wegens het nieuws dat Ninja Theory, Double Fine en Compulsion Games in onderhandeling zijn met Microsoft om sluiting te voorkomen.
Bij Ninja Theory kwam het nieuws extra hard binnen. Tijdens de XBOX Games Showcase 2026 kregen ze namelijk de kans om hun nieuwste game uit de doeken te doen: Senua. De zogeheten 'derde game in het Hellblade-universum' ging zich meer focussen op actievolle gameplay, terwijl het de filmische expertise van de Britse studio intact hield. Maar ja, waarom mocht men de game onthullen, terwijl ze op het hakblok terecht gingen komen? Is dat niet vragen om slechte PR? Het korte antwoord: ja, maar Microsoft heeft volgens Game File wel een bewuste overweging gemaakt. Door Senua te onthullen, hoopt men dat Ninja Theory makkelijker een klant kan vinden die de toko wil overnemen. Het is echter onduidelijk of Ninja Theory wist wat hen stond te wachten.
Gaat Senua ooit het levenslicht zien? We gaan het meemaken de komende maanden.
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je kon er op wachten bij Xbox, wat dat betreft wordt de industrie voorspelbaar. Doordat de nieuwe CEO alleen maar met goed nieuws kwam en Xbox echt weer op de kaart wilde zetten, dacht ik waar is het addertje. En wat doen ze? Studio,s sluiten of hopelijk verkopen, die wel orginele IP,s durven uit te brengen. Maar helaas speelt het grote gros liever CoD of Fortnite.
In plaats van spelletjes maken worden er vieze spelletjes gespeeld bij Xbox.
Dit is toch niet normaal?
Wat zijn ze aan het doen daar.
Uiteindelijk gaat het om keiharde dollars en winst, maar ergens speelt mij wel het gevoel van 'Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten'
Ik persoonlijk kijk nu anders tegenover XBOX dan een week geleden en dat is alleen door hoe ze alles nu zelf aanpakken, of beter gezegd niet goed aanpakken.
Als consument zou ik even de kat uit de boom kijken als het gaat om toekomstige investeringen in het merk XBOX. Met name de nieuwe console generatie.
Holy mozes wat maken ze er daar een teringbende van
Op het moment zou ik echt niet in de gaming industrie willen werken als ontwikkelaar. En al helemaal niet bij XBOX of een een Developer die onder XBOX valt.
Kunnen ze hier geen winst mee maken? Het is ook niet zo dat xbox veel exclusives heeft.
Hoop dat ze overgenomen worden door een partij die ze overeind houdt om zeker nog de aangekondigde game af te maken en uit te kunnen brengen.
Hellblade 2 was grafisch echt een hoogstandje en qua game heb ik er ook echt wel van genoten. Een derde deel heeft zeker potentie.