De onrust bij de XBOX-divisie krijgt een staartje. Volgens het journalistieke platform Game File had Microsoft al besloten wat het met Ninja Theory ging doen vóór de reveal van Senua.

Het zijn ongelukkige tijden om werkzaam te zijn in de game-industrie. Al jarenlang wordt gameland geplaagd door massale ontslagrondes, het annuleren van projecten en meer. De komende twee maanden, juni 2026 en juli 2026, lijkt deze streep helaas doorgetrokken te worden. XBOX was een van de eerste spelers die in het nieuws kwam wegens het nieuws dat Ninja Theory, Double Fine en Compulsion Games in onderhandeling zijn met Microsoft om sluiting te voorkomen.

Bij Ninja Theory kwam het nieuws extra hard binnen. Tijdens de XBOX Games Showcase 2026 kregen ze namelijk de kans om hun nieuwste game uit de doeken te doen: Senua. De zogeheten 'derde game in het Hellblade-universum' ging zich meer focussen op actievolle gameplay, terwijl het de filmische expertise van de Britse studio intact hield. Maar ja, waarom mocht men de game onthullen, terwijl ze op het hakblok terecht gingen komen? Is dat niet vragen om slechte PR? Het korte antwoord: ja, maar Microsoft heeft volgens Game File wel een bewuste overweging gemaakt. Door Senua te onthullen, hoopt men dat Ninja Theory makkelijker een klant kan vinden die de toko wil overnemen. Het is echter onduidelijk of Ninja Theory wist wat hen stond te wachten.

Gaat Senua ooit het levenslicht zien? We gaan het meemaken de komende maanden.