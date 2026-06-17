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Gerucht: XBOX wist wat het met Ninja Theory ging doen vóór reveal Senua

Door Bram Noteboom

De onrust bij de XBOX-divisie krijgt een staartje. Volgens het journalistieke platform Game File had Microsoft al besloten wat het met Ninja Theory ging doen vóór de reveal van Senua.

Het zijn ongelukkige tijden om werkzaam te zijn in de game-industrie. Al jarenlang wordt gameland geplaagd door massale ontslagrondes, het annuleren van projecten en meer. De komende twee maanden, juni 2026 en juli 2026, lijkt deze streep helaas doorgetrokken te worden. XBOX was een van de eerste spelers die in het nieuws kwam wegens het nieuws dat Ninja Theory, Double Fine en Compulsion Games in onderhandeling zijn met Microsoft om sluiting te voorkomen.

Bij Ninja Theory kwam het nieuws extra hard binnen. Tijdens de XBOX Games Showcase 2026 kregen ze namelijk de kans om hun nieuwste game uit de doeken te doen: Senua. De zogeheten 'derde game in het Hellblade-universum' ging zich meer focussen op actievolle gameplay, terwijl het de filmische expertise van de Britse studio intact hield. Maar ja, waarom mocht men de game onthullen, terwijl ze op het hakblok terecht gingen komen? Is dat niet vragen om slechte PR? Het korte antwoord: ja, maar Microsoft heeft volgens Game File wel een bewuste overweging gemaakt. Door Senua te onthullen, hoopt men dat Ninja Theory makkelijker een klant kan vinden die de toko wil overnemen. Het is echter onduidelijk of Ninja Theory wist wat hen stond te wachten.

Senua Hellblade game XBOX Ninja Theory

Gaat Senua ooit het levenslicht zien? We gaan het meemaken de komende maanden.

Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Senua
Senua

Ontwikkelaar

Ninja Theory

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Piposaurus77
Piposaurus77
lvl6 Combo Juggler
2 weken geleden om 09:21

je kon er op wachten bij Xbox, wat dat betreft wordt de industrie voorspelbaar. Doordat de nieuwe CEO alleen maar met goed nieuws kwam en Xbox echt weer op de kaart wilde zetten, dacht ik waar is het addertje. En wat doen ze? Studio,s sluiten of hopelijk verkopen, die wel orginele IP,s durven uit te brengen. Maar helaas speelt het grote gros liever CoD of Fortnite.

0
Avatar Jason28
Jason28
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 weken geleden om 14:56

In plaats van spelletjes maken worden er vieze spelletjes gespeeld bij Xbox.

1
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
2 weken geleden om 14:36

Dit is toch niet normaal?
Wat zijn ze aan het doen daar.

2
Avatar GWO
GWO
lvl4 Reply Goblin
2 weken geleden om 14:32

Uiteindelijk gaat het om keiharde dollars en winst, maar ergens speelt mij wel het gevoel van 'Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten'

Ik persoonlijk kijk nu anders tegenover XBOX dan een week geleden en dat is alleen door hoe ze alles nu zelf aanpakken, of beter gezegd niet goed aanpakken.

Als consument zou ik even de kat uit de boom kijken als het gaat om toekomstige investeringen in het merk XBOX. Met name de nieuwe console generatie.

1
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl11 Commander
2 weken geleden om 14:21

Holy mozes wat maken ze er daar een teringbende van

2
Avatar Coola
Coola
lvl12 Clout Farmer
2 weken geleden om 13:32

Op het moment zou ik echt niet in de gaming industrie willen werken als ontwikkelaar. En al helemaal niet bij XBOX of een een Developer die onder XBOX valt.

4
Avatar Flappy
Flappy
lvl8 Achievement Hunter
2 weken geleden om 13:13

Kunnen ze hier geen winst mee maken? Het is ook niet zo dat xbox veel exclusives heeft.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl14 High Score Chaser
2 weken geleden om 12:26

Hoop dat ze overgenomen worden door een partij die ze overeind houdt om zeker nog de aangekondigde game af te maken en uit te kunnen brengen.

Hellblade 2 was grafisch echt een hoogstandje en qua game heb ik er ook echt wel van genoten. Een derde deel heeft zeker potentie.

2
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