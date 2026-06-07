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Ninja Theory werkt aan nieuwe Hellblade-game: Senua

Door Bram Noteboom

Ninja Theory is aanwezig tijdens de XBOX Games Showcase 2026. Ze werken aan een nieuwe titel in het Hellblade-universum, genaamd Senua.

Met deze simpele doch effectieve naam wordt de game wereldkundig gemaakt. Na twee Hellblade-games lijkt de Britse ontwikkelaar eventjes een pauze te nemen van de bewezen formule. Senua brengt spelers naar een verscheurd visioen van het vagevuur. De Keltische krijgerster zit hier gevangen tussen leven en dood; wat verre van ideaal te noemen is. Ze moet vechten om het hiernamaals te bereiken en herenigd te worden met degenen van wie ze hield en die ze heeft verloren, terwijl ze het opneemt tegen krachten die alles bedreigen waarin ze gelooft. Ninja Theory lijkt met Senua zich meer te focussen op actievolle gameplay, terwijl de filmische presentatie nog steeds behouden blijft.

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Senua is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: XBOX Games Showcase
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Senua
Senua

Ontwikkelaar

Ninja Theory

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 11:42

Ik heb deel 2 nog niet gespeeld, wil ik nog wel doen. Deel 3 is al in de maak.

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Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
3 weken geleden om 23:17

Ik kijk hier wel naar uit.

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