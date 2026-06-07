Ninja Theory werkt aan nieuwe Hellblade-game: Senua
Ninja Theory is aanwezig tijdens de XBOX Games Showcase 2026. Ze werken aan een nieuwe titel in het Hellblade-universum, genaamd Senua.
Met deze simpele doch effectieve naam wordt de game wereldkundig gemaakt. Na twee Hellblade-games lijkt de Britse ontwikkelaar eventjes een pauze te nemen van de bewezen formule. Senua brengt spelers naar een verscheurd visioen van het vagevuur. De Keltische krijgerster zit hier gevangen tussen leven en dood; wat verre van ideaal te noemen is. Ze moet vechten om het hiernamaals te bereiken en herenigd te worden met degenen van wie ze hield en die ze heeft verloren, terwijl ze het opneemt tegen krachten die alles bedreigen waarin ze gelooft. Ninja Theory lijkt met Senua zich meer te focussen op actievolle gameplay, terwijl de filmische presentatie nog steeds behouden blijft.
Senua is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Ninja Theory annuleert Project Mara na aankondiging Senua
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Ik heb deel 2 nog niet gespeeld, wil ik nog wel doen. Deel 3 is al in de maak.
Ik kijk hier wel naar uit.