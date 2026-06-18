Meer dan een uur aan State of Decay 3-gameplay vrijgegeven
Benieuwd naar de aankomende survival-horrorgame State of Decay 3? Online zijn er gameplaybeelden verschenen van de aanstaande release.
Een aantal content creators mochten op bezoek bij ontwikkelaar Undead Labs. Ze kregen daar de mogelijkheid om een vroegtijdige alpha-versie van de game uit te proberen. Brian Menard heeft via zijn YouTube-kanaal meer dan een uur aan rauwe gameplaybeelden vrijgegeven. Zijn playthrough bevat een kennismaking met centrale gameplay-systemen, zoals het grondstoffenbeheer, de voertuigreparatie en de combat tegen de verschillende soorten zombies. Verder belicht de gameplay het geëvolueerde besmettingssysteem en de tactische aanpak die nodig is om de gevaarlijke Infestations te neutraliseren. Tegelijkertijd moeten spelers essentiële voorraden zien te verzamelen om te overleven. Check vooral alle details hieronder:
State of Decay 3 is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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