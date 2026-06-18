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Meer dan een uur aan State of Decay 3-gameplay vrijgegeven

Door Bram Noteboom

Benieuwd naar de aankomende survival-horrorgame State of Decay 3? Online zijn er gameplaybeelden verschenen van de aanstaande release.

Een aantal content creators mochten op bezoek bij ontwikkelaar Undead Labs. Ze kregen daar de mogelijkheid om een vroegtijdige alpha-versie van de game uit te proberen. Brian Menard heeft via zijn YouTube-kanaal meer dan een uur aan rauwe gameplaybeelden vrijgegeven. Zijn playthrough bevat een kennismaking met centrale gameplay-systemen, zoals het grondstoffenbeheer, de voertuigreparatie en de combat tegen de verschillende soorten zombies. Verder belicht de gameplay het geëvolueerde besmettingssysteem en de tactische aanpak die nodig is om de gevaarlijke Infestations te neutraliseren. Tegelijkertijd moeten spelers essentiële voorraden zien te verzamelen om te overleven. Check vooral alle details hieronder:

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State of Decay 3 is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Brian Menard
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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State of Decay 3

Ontwikkelaar

Undead Labs

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
2 weken geleden om 15:35

Valt tegen wacht nog even af.

0
Avatar Sledge
Sledge
lvl11 Commander
2 weken geleden om 12:00

Hoe lang is die nu al niet in ontwikkeling, een jaar of 6?

0
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