State of Decay 3 maakt XBOX Games Showcase 2026 onveilig
Undead Labs is uit het graf gerold en komt met een nieuwe trailer van State of Decay 3 op de proppen voor de XBOX Games Showcase 2026.
Over games gesproken die akelig lang geleden zijn aangekondigd: State of Decay 3 past mooi op dat lijstje. Echter, eindelijk zijn er bewegingen te bespeuren in het derde kadaver van deze geliefde horror-survivalgamereeks. Niet horror-survival, zoals een Resident Evil, maar eerder een open-wereld survivalgame met een horror-setting. In State of Decay 3 neem je het op tegen constant evoluerende zombies en je dient een leven voor jezelf en je community op te bouwen in deze vervallen wereld.
Gedurende XBOX Games Showcase 2026 kregen we te zien hoe dat mogelijk was. State of Decay 3 is niet voor de poes en je moet moeilijk keuzes maken om het belang van de groep vooraan te zetten. De trailer toont diverse (en vaak vindingrijke) strijdtuigen om jezelf te wapenen tegen de ondode monsters. Je rekent op je teamgenoten en dat is nodig ook, want zonder iemand om je te coveren, is het snel game over. De zombies dwalen niet alleen maar rond; ze jagen ook.
State of Decay 3 is in ontwikkeling voor de pc en Xbox Series X|S.
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