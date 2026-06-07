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State of Decay 3 maakt XBOX Games Showcase 2026 onveilig

Door Bram Noteboom

Undead Labs is uit het graf gerold en komt met een nieuwe trailer van State of Decay 3 op de proppen voor de XBOX Games Showcase 2026.

Over games gesproken die akelig lang geleden zijn aangekondigd: State of Decay 3 past mooi op dat lijstje. Echter, eindelijk zijn er bewegingen te bespeuren in het derde kadaver van deze geliefde horror-survivalgamereeks. Niet horror-survival, zoals een Resident Evil, maar eerder een open-wereld survivalgame met een horror-setting. In State of Decay 3 neem je het op tegen constant evoluerende zombies en je dient een leven voor jezelf en je community op te bouwen in deze vervallen wereld.

Gedurende XBOX Games Showcase 2026 kregen we te zien hoe dat mogelijk was. State of Decay 3 is niet voor de poes en je moet moeilijk keuzes maken om het belang van de groep vooraan te zetten. De trailer toont diverse (en vaak vindingrijke) strijdtuigen om jezelf te wapenen tegen de ondode monsters. Je rekent op je teamgenoten en dat is nodig ook, want zonder iemand om je te coveren, is het snel game over. De zombies dwalen niet alleen maar rond; ze jagen ook.

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State of Decay 3 is in ontwikkeling voor de pc en Xbox Series X|S.

Bron: XBOX Games Showcase 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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State of Decay 3

Ontwikkelaar

Undead Labs

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 weken geleden om 19:57

Zou graag iets van een releasewindow zien, maar hoop toch iig op 2027.

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