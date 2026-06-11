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State of Decay 3 Deep Dive-video toont nieuwe inzichten

Door Rudy Wijnberg

Via de Official Xbox Podcast worden de ontwikkelaars bij Undead Labs onderworpen aan een flink lang interview. De ontwikkelaar krijgt namelijk veertig minuten lang de tijd om spelers bij te praten over alle ins en outs van State of Decay 3. Zin in de zombiegame? Bekijk dan als de wiedeweerga de State of Decay 3 Deep Dive!

Om in detail op te sommen wat er allemaal voorbijkomt, is ietwat kansloos. Ontwikkelaar Undead Labs neemt namelijk veertig minuten de tijd om alles te vertellen over hun aankomende game: State of Decay 3. Tijdens de Xbox Games Showcase kwamen er weer nieuwe beelden van State of Decay 3 voorbij. Logischerwijs smachten mensen naar meer informatie.

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In bovenstaande Deep Dive leren we meer over de ervaring die State of Decay 3 moet bieden, op welke gameplaymechanics gefocust wordt, de multiplayer, voertuigen, locaties, de zombies en nog veel meer.

Kijk jij uit naar de game? Laat het weten in de reacties! State of Decay 3 verschijnt in 2027 voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Official XBOX Podcast
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot State of Decay 3
State of Decay 3

Ontwikkelaar

Undead Labs

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl8 Achievement Hunter
3 weken geleden om 10:48

Volgend jaar ook weer.. 2027 wordt een behoorlijk gamejaar.
En september dit jaar breekt het ook allemaal los !

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Avatar Ericattack
Ericattack
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 weken geleden om 09:54

Dit is toch wel heel erg vet hè. Mijn soort game.

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Avatar DukeClap
DukeClap
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 weken geleden om 17:22

Eindelijk bevestigd (niet eerder gelezen) dat ie ook naar de PS5 komt. Dat wordt een day 1 voor mij 😎

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Avatar Kowailean
Kowailean
lvl4 Reply Goblin
3 weken geleden om 09:48

Als tie goeie cijfers krijgt ga ik hem sws halen op de ps5

0
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