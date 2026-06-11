State of Decay 3 Deep Dive-video toont nieuwe inzichten
Via de Official Xbox Podcast worden de ontwikkelaars bij Undead Labs onderworpen aan een flink lang interview. De ontwikkelaar krijgt namelijk veertig minuten lang de tijd om spelers bij te praten over alle ins en outs van State of Decay 3. Zin in de zombiegame? Bekijk dan als de wiedeweerga de State of Decay 3 Deep Dive!
Om in detail op te sommen wat er allemaal voorbijkomt, is ietwat kansloos. Ontwikkelaar Undead Labs neemt namelijk veertig minuten de tijd om alles te vertellen over hun aankomende game: State of Decay 3. Tijdens de Xbox Games Showcase kwamen er weer nieuwe beelden van State of Decay 3 voorbij. Logischerwijs smachten mensen naar meer informatie.
In bovenstaande Deep Dive leren we meer over de ervaring die State of Decay 3 moet bieden, op welke gameplaymechanics gefocust wordt, de multiplayer, voertuigen, locaties, de zombies en nog veel meer.
Kijk jij uit naar de game? Laat het weten in de reacties! State of Decay 3 verschijnt in 2027 voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Volgend jaar ook weer.. 2027 wordt een behoorlijk gamejaar.
En september dit jaar breekt het ook allemaal los !
Dit is toch wel heel erg vet hè. Mijn soort game.
Eindelijk bevestigd (niet eerder gelezen) dat ie ook naar de PS5 komt. Dat wordt een day 1 voor mij 😎
Als tie goeie cijfers krijgt ga ik hem sws halen op de ps5