State of Decay 3 komt misschien niet meer naar Game Pass

Het moge duidelijk zijn dat er heel wat rommelt bij XBOX. Het gaat niet zo goed en CEO Asha Sharma heeft eerder deze week een bommetje gedropt door aan te kondigen dat er zo'n 3200 banen geschrapt worden. Eén van de betrokken partijen was ontwikkelaar Undead Labs, die momenteel werkt aan State of Decay 3.

Komt State of Decay 3 naar Game Pass?

Undead Labs gaat niet meer verder onder Microsofts vleugels, maar wordt overgenomen door een andere (voorlopig onbekende) partij. Hierdoor is de status van State of Decay 3 (pun intended) wat onduidelijk: zal deze game nog steeds uitgebracht worden als 'XBOX-game' en komt hij dan ook nog steeds naar Game Pass? Wel, kennelijk zou er in de exit-deal van Undead Labs hebben gestaan dat deze voorwaarde wegvalt. Dat wil zeggen dat een release via Game Pass geen verplichting meer is, al is het nog niet duidelijk of Undead Labs daadwerkelijk 'vaarwel' zal zeggen tegen Game Pass.

"The deal calls for continued funding and eventual release of State of Decay 3 but will not obligate the game to any Xbox-controlling terms, such as having to be on Game Pass."

State of Decay 3 verschijnt in 2027 voor Xbox Series X|S (misschien dus niet meer op Game Pass?), PlayStation 5 en pc.