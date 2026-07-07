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State of Decay 3 komt misschien niet meer naar Game Pass

Door Simon Verbeke

Het moge duidelijk zijn dat er heel wat rommelt bij XBOX. Het gaat niet zo goed en CEO Asha Sharma heeft eerder deze week een bommetje gedropt door aan te kondigen dat er zo'n 3200 banen geschrapt worden. Eén van de betrokken partijen was ontwikkelaar Undead Labs, die momenteel werkt aan State of Decay 3.

Komt State of Decay 3 naar Game Pass?

Undead Labs gaat niet meer verder onder Microsofts vleugels, maar wordt overgenomen door een andere (voorlopig onbekende) partij. Hierdoor is de status van State of Decay 3 (pun intended) wat onduidelijk: zal deze game nog steeds uitgebracht worden als 'XBOX-game' en komt hij dan ook nog steeds naar Game Pass? Wel, kennelijk zou er in de exit-deal van Undead Labs hebben gestaan dat deze voorwaarde wegvalt. Dat wil zeggen dat een release via Game Pass geen verplichting meer is, al is het nog niet duidelijk of Undead Labs daadwerkelijk 'vaarwel' zal zeggen tegen Game Pass.

"The deal calls for continued funding and eventual release of State of Decay 3 but will not obligate the game to any Xbox-controlling terms, such as having to be on Game Pass."

State of Decay 3 zombie

State of Decay 3 verschijnt in 2027 voor Xbox Series X|S (misschien dus niet meer op Game Pass?), PlayStation 5 en pc.

Bron: Game File
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 14 reviews 258 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot State of Decay 3
State of Decay 3

Ontwikkelaar

Undead Labs

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl7 Checkpoint Jeugd
38 minuten geleden

Zolang de game maar naar de ps5 komt ben ik al tevreden 💪

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Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
59 minuten geleden

Voor deze game wel te hopen want de kwaliteit van deze serie is erg zwak dus zonder gamepass gaat het zeer weinig doen

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Wat ik laatst al zei, ik denk dat Gamepass steeds minder aantrekkelijker gaat worden. Ze willen die triple A titels niet meer daar op hebben omdat ze anders geld mislopen. Nou is het met State of Decay een andere oorzaak maar ik denk dat hun eigen triple A games net zoals Call of Duty worden heroverwogen om erop te zetten.

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