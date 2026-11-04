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Gerucht: The Elder Scrolls VI is nog minimaal twee jaar van ons verwijderd

Door Bram Noteboom
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The Elder Scrolls VI: Sentinel ontving gisteren de officiële titel, maar de release? Die kan nog lang op zich laten wachten, aldus Jason Schreier van Bloomberg. Dit laat de journalist weten via BlueSky.

Schreier komt met een leuk feitje waarom The Elder Scrolls VI zo vroeg in 2018 werd aangekondigd: om af te leiden van de rampzalige launch die Fallout 76 destijds doormaakte en om aan te geven dat men ook singleplayer-games in de pijplijn had zitten. In de tussentijd heeft Bethesda eerst Starfield moeten uitbrengen in 2023 en nu kan de focus eindelijk worden gelegd op de ontwikkeling van The Elder Scrolls VI: Sentinel. Maar ja, geduld is een schone zaak. Volgens Schreier duurt het nog minimaal twee jaar voordat we met de RPG aan de slag kunnen. Dit zou intern bij Bethesda ook bekend zijn, maar ze hebben verder nog niks over het ontwikkelingstraject vrijgegeven.

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The Elder Scrolls VI: Sentinel heeft nog geen officiële releasewindow.

Bron: Jason Schreier
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5800 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Elder Scrolls VI: Sentinel
The Elder Scrolls VI: Sentinel

Ontwikkelaar

Bethesda Game Studios

Uitgever

Bethesda Softworks

Release

-

Platforms

PC
XBS
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Reacties
Avatar Sledge
Sledge
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Dit slaat natuurlijk nergens op, "only" 8years ago. De reden is ook niet echt relevant, de ene fout maakt de andere niet goed. Pannekoek.

0
Avatar Jason28
Jason28
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Als ie uit komt ben ik zelf een Elder Scroll

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl13 Meta Builder
2 uur geleden

Gelukkig weten we de titel onderhand...

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl14 High Score Chaser
2 uur geleden

Dat doet wel even pijn.

0
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl10 Deel van het meubilair
3 uur geleden

2030 als de studio dan nog bestaat.

1
Avatar Cyberpunch01
Cyberpunch01
lvl6 Combo Juggler
4 uur geleden

Ik zal wel weer heel erg gehyped zijn als ik gameplay zie. Maar dit duurt mij te lang..

0
Avatar NoThisIsDanielle
NoThisIsDanielle
lvl3 XP Farmer
4 uur geleden

De game gaat uitkomen voor mijn kleinkinderen, tenzij ze failliet zouden gaan voor die tijd.

0
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