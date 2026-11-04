Gerucht: The Elder Scrolls VI is nog minimaal twee jaar van ons verwijderd
The Elder Scrolls VI: Sentinel ontving gisteren de officiële titel, maar de release? Die kan nog lang op zich laten wachten, aldus Jason Schreier van Bloomberg. Dit laat de journalist weten via BlueSky.
Schreier komt met een leuk feitje waarom The Elder Scrolls VI zo vroeg in 2018 werd aangekondigd: om af te leiden van de rampzalige launch die Fallout 76 destijds doormaakte en om aan te geven dat men ook singleplayer-games in de pijplijn had zitten. In de tussentijd heeft Bethesda eerst Starfield moeten uitbrengen in 2023 en nu kan de focus eindelijk worden gelegd op de ontwikkeling van The Elder Scrolls VI: Sentinel. Maar ja, geduld is een schone zaak. Volgens Schreier duurt het nog minimaal twee jaar voordat we met de RPG aan de slag kunnen. Dit zou intern bij Bethesda ook bekend zijn, maar ze hebben verder nog niks over het ontwikkelingstraject vrijgegeven.
The Elder Scrolls VI: Sentinel heeft nog geen officiële releasewindow.
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