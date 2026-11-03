Na 8 jaar onthult Bethesda eindelijk The Elder Scrolls VI: Sentinel
Bethesda heeft eindelijk de subtitel voor de aankomende The Elder Scrolls-game onthuld. Het gaat hierbij om The Elder Scrolls VI: Sentinel. Deze aankondiging wordt gedaan tijdens een videoboodschap waarin Todd Howard het veertigjarige bestaan van Bethesda viert.
De subtitel Sentinel komt niet zomaar uit de lucht vallen. Sentinel is namelijk een grote stad in de Hammerfell-provincie, in het fictieve Tamriel. Hammerfell ligt ten westen van Cyrodiil, speellocatie van Oblivion, en ten zuidwesten van het ijskoude Skyrim. Eerder werd er al gedacht dat Sentinel de subtitel zou worden. Na een bezoekje van Asha Sharma aan Bethesda werd er namelijk een wel erg opvallende hint gedropt.
Mocht je wachten op gameplaybeelden van The Elder Scrolls VI: Sentinel, dan moet ik je bij dezen helaas teleurstellen. Bethesda heeft namelijk enkel een logo voorzien van de subtitel gedeeld. Ach, we wachten toch pas sinds de aankondiging van The Elder Scrolls 6 in 2018. Die paar jaar kunnen er nog wel bij.
Wanneer en voor welke platformen The Elder Scrolls VI: Sentinel verschijnt, blijft onbekend. De game gaat echter hoogstwaarschijnlijk verschijnen voor pc en vermoedelijk Xbox Project Helix. Zit jij al lang te duimendraaien voor een nieuwe Elder Scrolls? Laat het weten!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Wat een dedain om na 8 jaar (!!!) op de proppen te komen met nog een teaser. Dat moet het werk van Asha zijn..
Ik speel de spellen van Bethesda al bijna zo lang als het bedrijf oud is, dus kom maar weer door.
En ja, van Todd Howard raak ik (net als anderen zo te lezen) weinig enthousiast, maar dat is ook wel weer 's mans charme. Hoe kan zo'n groot spel, waar zo lang op wordt gewacht, door zo'n gast op zo'n manier worden aangekondigd? Verbazingwekkend!
Misschien moeten we nog wachten tot de 45ste verjaardag van Bethesda.
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