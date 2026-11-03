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Na 8 jaar onthult Bethesda eindelijk The Elder Scrolls VI: Sentinel

Door Rudy Wijnberg
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Bethesda heeft eindelijk de subtitel voor de aankomende The Elder Scrolls-game onthuld. Het gaat hierbij om The Elder Scrolls VI: Sentinel. Deze aankondiging wordt gedaan tijdens een videoboodschap waarin Todd Howard het veertigjarige bestaan van Bethesda viert.

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De subtitel Sentinel komt niet zomaar uit de lucht vallen. Sentinel is namelijk een grote stad in de Hammerfell-provincie, in het fictieve Tamriel. Hammerfell ligt ten westen van Cyrodiil, speellocatie van Oblivion, en ten zuidwesten van het ijskoude Skyrim. Eerder werd er al gedacht dat Sentinel de subtitel zou worden. Na een bezoekje van Asha Sharma aan Bethesda werd er namelijk een wel erg opvallende hint gedropt.

Mocht je wachten op gameplaybeelden van The Elder Scrolls VI: Sentinel, dan moet ik je bij dezen helaas teleurstellen. Bethesda heeft namelijk enkel een logo voorzien van de subtitel gedeeld. Ach, we wachten toch pas sinds de aankondiging van The Elder Scrolls 6 in 2018. Die paar jaar kunnen er nog wel bij.

The Elder Scrolls VI Sentinel Logo

Wanneer en voor welke platformen The Elder Scrolls VI: Sentinel verschijnt, blijft onbekend. De game gaat echter hoogstwaarschijnlijk verschijnen voor pc en vermoedelijk Xbox Project Helix. Zit jij al lang te duimendraaien voor een nieuwe Elder Scrolls? Laat het weten!

Bron: Bethesda
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2873 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Elder Scrolls VI: Sentinel
The Elder Scrolls VI: Sentinel

Ontwikkelaar

Bethesda Game Studios

Uitgever

Bethesda Softworks

Release

-

Platforms

PC
XBS
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Reacties
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl12 Clout Farmer
40 minuten geleden

Die comments op youtube zijn echt hilarisch xD

2
Avatar BroederNatuur
BroederNatuur
lvl1 Press Start
1 uur geleden bewerkt

Wat een dedain om na 8 jaar (!!!) op de proppen te komen met nog een teaser. Dat moet het werk van Asha zijn..

0
Avatar Montanus
Montanus
lvl3 XP Farmer
1 uur geleden

Ik speel de spellen van Bethesda al bijna zo lang als het bedrijf oud is, dus kom maar weer door.

En ja, van Todd Howard raak ik (net als anderen zo te lezen) weinig enthousiast, maar dat is ook wel weer 's mans charme. Hoe kan zo'n groot spel, waar zo lang op wordt gewacht, door zo'n gast op zo'n manier worden aangekondigd? Verbazingwekkend!

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden

Misschien moeten we nog wachten tot de 45ste verjaardag van Bethesda.

0
Avatar Krulletje
Krulletje
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 uur geleden

Geen toffe naam en geen toffe video. 0 enthousiaster geworden hiervan.

0
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl6 Combo Juggler
3 uur geleden

Het duurde even maar dan heb je ook weer wat😂

0
Avatar SonnyS
SonnyS
lvl10 Deel van het meubilair
4 uur geleden

TL;DW, Ik speel het spel wel gewoon tegen die tijd!

0
Avatar NoThisIsDanielle
NoThisIsDanielle
lvl3 XP Farmer
4 uur geleden

Echt bedankt voor weer helemaal niets Todd

1
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