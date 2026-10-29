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Gerucht: Bethesda onthult volgende maand 'The Elder Scrolls VI Sentinel'

Door Bram Noteboom
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Volgens de journalist Tom Warren van The Verge gaat Bethesda volgende maand de naam 'The Elder Scrolls VI Sentinel' officieel onthullen. Dit laat de beste man weten via zijn exclusieve blogpost 'Notepad'.

Het is meer dan acht jaar geleden toen we voor het eerst de teasertrailer van The Elder Scrolls VI te zien kregen. In die lange periode is er van alles gebeurd rondom Bethesda, XBOX en andere partijen, maar nieuws over het aankomende deel binnen de legendarische RPG-reeks? Er valt teleurstellend weinig te discussiëren. Al gaat daar wellicht snel verandering inkomen. Tom Warren claimt dat in november 2026, in de periode wanneer The Elder Scrolls V: Skyrim het vijftiende jubileum viert, het zesde deel eindelijk een officiële naam krijgt. En ja, die naam is al bekend bij een aantal mensen, want het gaat om The Elder Scrolls VI Sentinel.

Verder geeft Warren aan dat hij geen gameplay verwacht gedurende deze reveal. Wel kan hij een aantal feitjes loslaten over de RPG. De titel speelt zich af in Hammerfell; een regio die we eerder zagen via The Elder Scrolls Online. Hij claimt verder dat het gaat om de eerste The Elder Scrolls-game die zich focust op de geschiedenis van de franchise en in het specifiek op de Elder Scrolls zelf. De geheimen van deze mysterieuze artefacten vervullen een grote rol binnen het narratief van The Elder Scrolls VI Sentinel. Bethesda heeft nog niet gereageerd op deze berichtgeving, vandaar dat we het ook scharen onder 'gerucht'.

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Wat hoop jij te zien van The Elder Scrolls VI Sentinel? Laat het ons gerust weten.

Bron: The Verge
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5785 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Elder Scrolls VI
The Elder Scrolls VI

Ontwikkelaar

Bethesda Game Studios

Uitgever

Bethesda Softworks

Release

-

Platforms

PC
XBS
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Reacties
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl6 Combo Juggler
5 minuten geleden

Heel erg benieuwd!!

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
41 minuten geleden

Ben benieuwd...

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl19 Endgamer
1 uur geleden

Zonder gameplay hebben we er weinig aan.

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Neem je tijd hoor!
Vorige deel was pas in 2011 op een Playstation 3. Wat een wanbeleid!

3
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

"We zitten nog in de preproductiefase, maar verwacht 32 times the detail. Everything. Just. Works!"

Todd Howard, 2026

3
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