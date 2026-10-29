Gerucht: Bethesda onthult volgende maand 'The Elder Scrolls VI Sentinel'
Volgens de journalist Tom Warren van The Verge gaat Bethesda volgende maand de naam 'The Elder Scrolls VI Sentinel' officieel onthullen. Dit laat de beste man weten via zijn exclusieve blogpost 'Notepad'.
Het is meer dan acht jaar geleden toen we voor het eerst de teasertrailer van The Elder Scrolls VI te zien kregen. In die lange periode is er van alles gebeurd rondom Bethesda, XBOX en andere partijen, maar nieuws over het aankomende deel binnen de legendarische RPG-reeks? Er valt teleurstellend weinig te discussiëren. Al gaat daar wellicht snel verandering inkomen. Tom Warren claimt dat in november 2026, in de periode wanneer The Elder Scrolls V: Skyrim het vijftiende jubileum viert, het zesde deel eindelijk een officiële naam krijgt. En ja, die naam is al bekend bij een aantal mensen, want het gaat om The Elder Scrolls VI Sentinel.
Verder geeft Warren aan dat hij geen gameplay verwacht gedurende deze reveal. Wel kan hij een aantal feitjes loslaten over de RPG. De titel speelt zich af in Hammerfell; een regio die we eerder zagen via The Elder Scrolls Online. Hij claimt verder dat het gaat om de eerste The Elder Scrolls-game die zich focust op de geschiedenis van de franchise en in het specifiek op de Elder Scrolls zelf. De geheimen van deze mysterieuze artefacten vervullen een grote rol binnen het narratief van The Elder Scrolls VI Sentinel. Bethesda heeft nog niet gereageerd op deze berichtgeving, vandaar dat we het ook scharen onder 'gerucht'.
Wat hoop jij te zien van The Elder Scrolls VI Sentinel? Laat het ons gerust weten.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Gerucht
Gerucht: The Elder Scrolls 6 heet The Elder Scrolls VI: Sentinel
Een nieuwe hint wakkert de geruchten rond The Elder Scrolls 6 aan. Mogelijk krijgt de game de subtitel Sentinel, verwijzend naar een stad in Hammerfell.14 reacties
-
Nieuws
Xbox CEO heeft Elder Scrolls VI gezien; geweldige game ondanks rat voor de deur
Asha Sharma zag The Elder Scrolls VI in actie en teaset subtiel de subtitel. De Xbox-CEO noemt de game geweldig, terwijl werknemers buiten protesteren.22 reacties
-
Nieuws
Bethesda reageert op geruchten over uitstel The Elder Scrolls 6
Bethesda heeft gereageerd op vragen over The Elder Scrolls 6, Oblivion Remastered en de toekomst van de studio. Volgens Bethesda is de roadmap ongewijzigd.17 reacties
-
Nieuws
The Elder Scrolls VI komt te lijden onder XBOX-ontslagronde, aldus vakbond
Bethesda Game Studios Union heeft via BlueSky een aantal serieuze verwijten afgevuurd richting Microsoft wegens de grote XBOX-ontslagronde.28 reacties
"We zitten nog in de preproductiefase, maar verwacht 32 times the detail. Everything. Just. Works!"
Todd Howard, 2026
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.