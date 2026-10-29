Gerucht: Bethesda onthult volgende maand 'The Elder Scrolls VI Sentinel'

Volgens de journalist Tom Warren van The Verge gaat Bethesda volgende maand de naam 'The Elder Scrolls VI Sentinel' officieel onthullen. Dit laat de beste man weten via zijn exclusieve blogpost 'Notepad'.

Het is meer dan acht jaar geleden toen we voor het eerst de teasertrailer van The Elder Scrolls VI te zien kregen. In die lange periode is er van alles gebeurd rondom Bethesda, XBOX en andere partijen, maar nieuws over het aankomende deel binnen de legendarische RPG-reeks? Er valt teleurstellend weinig te discussiëren. Al gaat daar wellicht snel verandering inkomen. Tom Warren claimt dat in november 2026, in de periode wanneer The Elder Scrolls V: Skyrim het vijftiende jubileum viert, het zesde deel eindelijk een officiële naam krijgt. En ja, die naam is al bekend bij een aantal mensen, want het gaat om The Elder Scrolls VI Sentinel.

Verder geeft Warren aan dat hij geen gameplay verwacht gedurende deze reveal. Wel kan hij een aantal feitjes loslaten over de RPG. De titel speelt zich af in Hammerfell; een regio die we eerder zagen via The Elder Scrolls Online. Hij claimt verder dat het gaat om de eerste The Elder Scrolls-game die zich focust op de geschiedenis van de franchise en in het specifiek op de Elder Scrolls zelf. De geheimen van deze mysterieuze artefacten vervullen een grote rol binnen het narratief van The Elder Scrolls VI Sentinel. Bethesda heeft nog niet gereageerd op deze berichtgeving, vandaar dat we het ook scharen onder 'gerucht'.

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