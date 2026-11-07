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Lead Designer Skyrim ziet graag twee verbeteringen in The Elder Scrolls VI: Sentinel

Door Patrick Lamers
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Hoewel eerder deze week eindelijk de titel van The Elder Scrolls 6: Sentinel werd onthuld, is ook al wel duidelijk dat dit langverwachte vervolg nog geruime tijd op zich laat wachten. Toch valt genoeg over te bespreken en fantaseren. Lead Designer van Skyrim, Bruce Nesmith, vertelt in de podcast The Examined Game welke twee verbeteringen hij graag in het nieuwe deel ziet terugkomen.

Bruce Nesmith heeft een aardige staat van dienst bij Bethesda. Zo heeft hij onder andere gewerkt aan The Elder Scrolls IV: Oblivion, Fallout 3, The Elder Scrolls V: Skyrim en Starfield. Voor Skyrim was de Amerikaan zelfs aangesteld als lead designer. Nu eindelijk de naam van de nieuwste Elder Scrolls-game uit de doeken is gedaan, praat Nesmith samen met podcast-host Steven Lake over zijn ideeën voor de volgende Elder Scrolls-game. Op de vraag wat hij graag terug zou zien in The Elder Scrolls VI: Sentinel is hij erg duidelijk.

Volgens Nesmith zijn er in ieder geval twee dingen die een stuk beter kunnen ten opzichte van Skyrim. Het eerste probleem dat hij benoemt zijn de mounts. Nesmith zou graag zien dat deze veel beter uitgewerkt worden. Het was naar zijn zeggen een veelgehoorde klacht na de release van de game. Hij voert daarbij aan dat je in Skyrim op een paard kunt rijden, maar daar blijft het dan ook wel bij. Verder kun je er niks mee. Dat moet veel beter kunnen. Daarnaast noemt hij het beklimmen van ladders als een verbeterpunt. Doordat je niet echt ladders kon beklimmen werd het design team sterk beperkt bij het ontwerp van de levels, omdat je dan niet te veel verschillen lagen kunt bouwen.

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Ben jij het eens met Bruce Nesmith? Of zie jij liever andere aspecten van Skyrim verbeterd terug in Sentinel?

Bron: The Examined Game
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 194 reviews 3100 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot The Elder Scrolls VI: Sentinel
The Elder Scrolls VI: Sentinel

Ontwikkelaar

Bethesda Game Studios

Uitgever

Bethesda Softworks

Release

-

Platforms

PC
XBS
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Reacties
Avatar zeroday
zeroday
lvl3 XP Farmer
1 uur geleden bewerkt

Ik denk dat Bethesda zich beter kan richten op een echt 'warme' levende wereld met overtuigende (natuurlijk ogende karakters) en niet die animatronics stijl met voor elk karakter dezelfde pose en dialoog scherm/layout.

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