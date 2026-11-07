Lead Designer Skyrim ziet graag twee verbeteringen in The Elder Scrolls VI: Sentinel

Hoewel eerder deze week eindelijk de titel van The Elder Scrolls 6: Sentinel werd onthuld, is ook al wel duidelijk dat dit langverwachte vervolg nog geruime tijd op zich laat wachten. Toch valt genoeg over te bespreken en fantaseren. Lead Designer van Skyrim, Bruce Nesmith, vertelt in de podcast The Examined Game welke twee verbeteringen hij graag in het nieuwe deel ziet terugkomen.

Bruce Nesmith heeft een aardige staat van dienst bij Bethesda. Zo heeft hij onder andere gewerkt aan The Elder Scrolls IV: Oblivion, Fallout 3, The Elder Scrolls V: Skyrim en Starfield. Voor Skyrim was de Amerikaan zelfs aangesteld als lead designer. Nu eindelijk de naam van de nieuwste Elder Scrolls-game uit de doeken is gedaan, praat Nesmith samen met podcast-host Steven Lake over zijn ideeën voor de volgende Elder Scrolls-game. Op de vraag wat hij graag terug zou zien in The Elder Scrolls VI: Sentinel is hij erg duidelijk.

Volgens Nesmith zijn er in ieder geval twee dingen die een stuk beter kunnen ten opzichte van Skyrim. Het eerste probleem dat hij benoemt zijn de mounts. Nesmith zou graag zien dat deze veel beter uitgewerkt worden. Het was naar zijn zeggen een veelgehoorde klacht na de release van de game. Hij voert daarbij aan dat je in Skyrim op een paard kunt rijden, maar daar blijft het dan ook wel bij. Verder kun je er niks mee. Dat moet veel beter kunnen. Daarnaast noemt hij het beklimmen van ladders als een verbeterpunt. Doordat je niet echt ladders kon beklimmen werd het design team sterk beperkt bij het ontwerp van de levels, omdat je dan niet te veel verschillen lagen kunt bouwen.

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Ben jij het eens met Bruce Nesmith? Of zie jij liever andere aspecten van Skyrim verbeterd terug in Sentinel?