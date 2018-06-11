The Elder Scrolls VI is onthuld

Zojuist heeft Bethesda tijdens de E3-persconferentie het zesde deel in hun mega populaire RPG-serie, The Elder Scrolls, aangekondigd. We hebben niet meer dan een teaser gezien en we zullen nog even wachten tot de eerste details met ons wordt gedeeld. De game komt pas op de nieuwe generaties consoles.

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The Elder Scrolls V: Skyrim verscheen alweer in 2011 en werd door de community in hetzelfde jaar bekroond met een Gameliner Awards.