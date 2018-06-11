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The Elder Scrolls VI is onthuld

Door Alex Zweers
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Zojuist heeft Bethesda tijdens de E3-persconferentie het zesde deel in hun mega populaire RPG-serie, The Elder Scrolls, aangekondigd. We hebben niet meer dan een teaser gezien en we zullen nog even wachten tot de eerste details met ons wordt gedeeld. De game komt pas op de nieuwe generaties consoles.

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The Elder Scrolls V: Skyrim verscheen alweer in 2011 en werd door de community in hetzelfde jaar bekroond met een Gameliner Awards.

Alex Zweers
Alex Zweers Eigenaar & founder
Gemiddelde reviewscore: 3,8/5 180 reviews 7034 artikelen geplaatst

Wat ooit begon met een liefde voor Donkey Kong Country: Diddy Kong’s Quest liep uit tot het managen van zijn eigen gamesite. Vandaag de dag waagt Alex zich echter voornamelijk aan “hier krijg ik echt een God-complex van”-games. Onze regelneef - ook wel Captain Plannert genoemd - heeft altijd wel zijn mening klaarliggen, zeker als het gaat om zijn grote passie; gaming.

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Packshot The Elder Scrolls VI
The Elder Scrolls VI

Ontwikkelaar

Bethesda Game Studios

Uitgever

Bethesda Softworks

Release

-

Platforms

PC
XBS
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist