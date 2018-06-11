The Elder Scrolls VI is onthuld
Zojuist heeft Bethesda tijdens de E3-persconferentie het zesde deel in hun mega populaire RPG-serie, The Elder Scrolls, aangekondigd. We hebben niet meer dan een teaser gezien en we zullen nog even wachten tot de eerste details met ons wordt gedeeld. De game komt pas op de nieuwe generaties consoles.
The Elder Scrolls V: Skyrim verscheen alweer in 2011 en werd door de community in hetzelfde jaar bekroond met een Gameliner Awards.
Wat ooit begon met een liefde voor Donkey Kong Country: Diddy Kong’s Quest liep uit tot het managen van zijn eigen gamesite. Vandaag de dag waagt Alex zich echter voornamelijk aan “hier krijg ik echt een God-complex van”-games. Onze regelneef - ook wel Captain Plannert genoemd - heeft altijd wel zijn mening klaarliggen, zeker als het gaat om zijn grote passie; gaming.
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Bethesda reageert op geruchten over uitstel The Elder Scrolls 6
Bethesda heeft gereageerd op vragen over The Elder Scrolls 6, Oblivion Remastered en de toekomst van de studio. Volgens Bethesda is de roadmap ongewijzigd.16 reacties
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The Elder Scrolls VI komt te lijden onder XBOX-ontslagronde, aldus vakbond
Bethesda Game Studios Union heeft via BlueSky een aantal serieuze verwijten afgevuurd richting Microsoft wegens de grote XBOX-ontslagronde.28 reacties
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Xbox-topman vindt The Elder Scrolls VI indrukwekkend
Matt Booty zegt dat The Elder Scrolls VI er indrukwekkend uitziet, maar Bethesda wil de langverwachte RPG pas onthullen als het juiste moment daar is.52 reacties
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Todd Howard: Elder Scrolls 6 is Bethesda op zijn best
Todd Howard is naar eigen zeggen blij met de richting die The Elder Scrolls 6 opgaat. Development is op gang en dit moet een typische Bethesda game worden!17 reacties