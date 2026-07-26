Bethesda reageert op geruchten over uitstel The Elder Scrolls 6

YouTuber MrMattyPlays heeft een flinke vragenlijst bij Bethesda ingediend. Op die lijst staan voornamelijk vragen over de toekomst van de studio. Komen er bijvoorbeeld nog patches uit voor The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered en hoe zit het nou eigenlijk met de roadmap van The Elder Scrolls 6? Taaie vragen, maar Bethesda heeft zowaar gereageerd!

Is de ontwikkeling van The Elder Scrolls VI aangetast?

De belangrijkste vraag op die lijst is natuurlijk: "Schuilt er waarheid achter het gerucht dat The Elder Scrolls 6 is uitgesteld naar aanleiding van de ontslagronde?" Het antwoord daarop is vrij resoluut. Bethesda claimt namelijk het volgende: "Nee, de roadmap is onaangetast."

Hoewel zo'n antwoord natuurlijk hartstikke fijn is, is nog altijd niet duidelijk wat die roadmap precies inhoudt. Tien jaar na de aankondiging van The Elder Scrolls 6 hebben we namelijk noppes van de game gezien en hebben we nog niet eens een grove opzet gekregen. Of er op die roadmap überhaupt een releasedatum staat, is zelfs onbekend.

Recentelijk zijn 3.200 Xbox-medewerkers ontslagen, waarvan 379 werkzaam waren bij Bethesda en ZeniMax. Daarnaast heeft Bethesda diverse Fallout-games, waaronder Fallout 5, aangekondigd. Deze interne problemen hebben er al toe geleid dat de roadmap voor bijvoorbeeld The Elder Scrolls Online is verschoven, aangezien het team niet langer de beloofde updates kon produceren.

Hoe zit het met de updates voor The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered?

Het is echter niet alleen The Elder Scrolls 6 dat voorbijkomt in de vragenlijst van MrMattyPlays. Zo vraagt de YouTuber ook naar eventuele geplande updates voor The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Helaas houdt Bethesda de lippen vrij stijf op elkaar. Zo antwoordt het: "Niets waar we het nu over kunnen hebben. De focus ligt vooralsnog op de launch voor Nintendo Switch 2. Die versie bevat optimalisaties die we ook naar console en pc hopen te brengen." The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered verschijnt op 11 augustus voor Nintendo Switch 2. Of er ooit nog mods voor The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered gaan komen is vooralsnog onbekend. Bethesda wil namelijk niet antwoorden op de gestelde vraag, en claimt enkel dat het daar niets over kan delen.

In de begeleidende e-mail geeft Bethesda graag het volgende mee:

“Look, we read the internet too, [...] All of our fans and plenty of creators have been asking for us to lay out our road map for a long time. As bits of info or announcements come out individually, they get lost in the larger picture of all we’re doing as a studio. So, we felt it was best to do it all at once and paint a clear picture for everyone. This is a shift in our approach to communication that Bethesda Game Studios has been contemplating for some time now.”

Met bovenstaande quote verwijst Bethesda onder andere naar de recent vrijgegeven roadmap, waarin het meerdere Fallout-games aankondigde, maar ook claimde dat Starfield een groot deel van Bethesda's toekomst zal vormen.

Hebben jullie überhaupt nog vertrouwen in de ontwikkeling van The Elder Scrolls 6? En hoe is The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered jullie bevallen? Laat het weten in de comments!