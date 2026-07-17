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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Bethesda bevestigt ontwikkeling Fallout 5 en remasters

Door Bram Noteboom
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De toekomst voor de Fallout-fans is in één klap een stuk positiever gezind. Todd Howard laat in een gesprek met Bloomberg weten hoe de reeks ervoor staat.

Voor het eerst sinds 2011 kreeg journalist Jason Schreier weer de kans om met de Bethesda-CEO bij te praten. Er valt natuurlijk genoeg te bespreken sinds de grote XBOX-ontslagronde, zeker omdat Bethesda en diens studio's hard zijn geraakt. Het vizier staat op scherp en de doelstelling is duidelijk: meer doen met de Fallout-IP. Howard laat er geen gras over groeien en bevestigt dat de ontwikkelaar bezig is met Fallout 5. Het project bevindt zich in de pre-productie, maar er worden stappen gemaakt. Het vijfde deel wordt gemaakt in de Creation Engine 3. Ook beaamt hij de geruchten over de Fallout 3- en Fallout: New Vegas-remasters; deze gaan ook binnenkort verschijnen.

Dit bericht zorgt er ook voor dat we weten dat Obsidian Entertainment met een andere titel binnen de Fallout-franchise bezig is. Howard geeft aan dat ze blij zijn om weer met de ontwikkelaar samen te werken om zo de Fallout-IP nog sterker in de markt te zetten. De IP heeft dankzij de Amazon-tv-serie behoorlijk wat wind in de zeilen gekregen en dat zorgt er mede voor dat Microsoft graag wil doorpakken.

Fallout 3 remaster 2027 release

Welke Fallout-games hoop jij als eerste te zien? Laat het ons vooral weten.

Bron: Bloomberg
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5162 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar iknatuurlijk
iknatuurlijk
lvl6 Combo Juggler
53 minuten geleden

Schandalig.... waar blijft elder scrolls 6.....

0
Avatar Silverspawn
Silverspawn
lvl4 Reply Goblin
2 uur geleden

Hoop vooral dat de ‘nieuwe’ engine een flinke en broodnodige upgrade in graphics betekent.

0
Avatar MR1980
MR1980
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Creation Engine 3 😥

0
Avatar KVR020
KVR020
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden

Het melken begint

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Nog nooit een fallout-game gespeeld, maar na het zien van de serie wel nieuwsgierig geworden.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
3 uur geleden

Eerlijk, persoonlijk hebben Bethesda games mij nooit geboeid maar leuk voor wie dit wel speelt. :)

0
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
3 uur geleden

Hey dat is toevallig! Toen elder scrolls 6 werd aangekondigd zat het ook in de pre-productie 🤭🤭

1
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl10 Deel van het meubilair
4 uur geleden

Kan niet wachten om dit te spelen met mijn oude knokige blauwaderige handen, terwijl de rest van mijn mede bewoners meekijken op de tv in de gemeenschappelijke ruimte.

3
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