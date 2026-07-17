Bethesda bevestigt ontwikkeling Fallout 5 en remasters

De toekomst voor de Fallout-fans is in één klap een stuk positiever gezind. Todd Howard laat in een gesprek met Bloomberg weten hoe de reeks ervoor staat.

Voor het eerst sinds 2011 kreeg journalist Jason Schreier weer de kans om met de Bethesda-CEO bij te praten. Er valt natuurlijk genoeg te bespreken sinds de grote XBOX-ontslagronde, zeker omdat Bethesda en diens studio's hard zijn geraakt. Het vizier staat op scherp en de doelstelling is duidelijk: meer doen met de Fallout-IP. Howard laat er geen gras over groeien en bevestigt dat de ontwikkelaar bezig is met Fallout 5. Het project bevindt zich in de pre-productie, maar er worden stappen gemaakt. Het vijfde deel wordt gemaakt in de Creation Engine 3. Ook beaamt hij de geruchten over de Fallout 3- en Fallout: New Vegas-remasters; deze gaan ook binnenkort verschijnen.

Dit bericht zorgt er ook voor dat we weten dat Obsidian Entertainment met een andere titel binnen de Fallout-franchise bezig is. Howard geeft aan dat ze blij zijn om weer met de ontwikkelaar samen te werken om zo de Fallout-IP nog sterker in de markt te zetten. De IP heeft dankzij de Amazon-tv-serie behoorlijk wat wind in de zeilen gekregen en dat zorgt er mede voor dat Microsoft graag wil doorpakken.

Welke Fallout-games hoop jij als eerste te zien? Laat het ons vooral weten.