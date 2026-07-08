Obsidian annuleert Avowed 2, maar werkt aan nieuwe Fallout

Na de grote XBOX-ontslagronde worden de zaken op orde gemaakt bij Obsidian. Meerdere gameprojecten, inclusief Avowed 2, moeten wijken voor Fallout.

Deze berichtgeving komt vanuit het journalistieke platform Bloomberg. Wie anders dan Jason Schreier komt met de scoop, waarin Obsidian Entertainment wordt uitgelicht. Na de XBOX-ontslagronde is de ontwikkelaar ongeveer 25 procent van het personeelsbestand verloren. Mede hierdoor zijn een aantal gameprojecten geannuleerd. Een vervolg op Avowed was redelijk ver in ontwikkeling, maar deze titel gaat het levenslicht voorlopig niet zien. Een aantal medewerkers blijven er wel mee aan de gang gaan, maar eerst moet een bepaald project van een welbekende IP worden afgerond. Ook werd er gesleuteld aan diverse onaangekondigde projecten, maar deze worden dus niet vervolgd.

Nee, daarentegen gaat Obsidian Entertainment aan de slag met een nieuwe Fallout-game. De welbekende studio design director Josh Sawyer (Fallout: New Vegas) krijgt de leiding over deze titel en dat is nu ook de voornaamste focus van de gamestudio. Daarnaast wordt er nog wel gewerkt aan updates voor Grounded 2 en DLC voor The Outer Worlds 2. De focus op Fallout is in lijn met de XBOX (en dus ook Bethesda) visie om de aandacht te vestigen op de grootste franchises binnen het beschikbare portfolio. Het is verder nog niet bekend wat voor soort Fallout-game het wordt.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen Bluesky-bericht. Cookie voorkeuren wijzigen

Wat voor soort Fallout-game hoop jij te zien? Laat het ons gerust weten.