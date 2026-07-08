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Obsidian annuleert Avowed 2, maar werkt aan nieuwe Fallout

Door Bram Noteboom

Na de grote XBOX-ontslagronde worden de zaken op orde gemaakt bij Obsidian. Meerdere gameprojecten, inclusief Avowed 2, moeten wijken voor Fallout.

Deze berichtgeving komt vanuit het journalistieke platform Bloomberg. Wie anders dan Jason Schreier komt met de scoop, waarin Obsidian Entertainment wordt uitgelicht. Na de XBOX-ontslagronde is de ontwikkelaar ongeveer 25 procent van het personeelsbestand verloren. Mede hierdoor zijn een aantal gameprojecten geannuleerd. Een vervolg op Avowed was redelijk ver in ontwikkeling, maar deze titel gaat het levenslicht voorlopig niet zien. Een aantal medewerkers blijven er wel mee aan de gang gaan, maar eerst moet een bepaald project van een welbekende IP worden afgerond. Ook werd er gesleuteld aan diverse onaangekondigde projecten, maar deze worden dus niet vervolgd.

Nee, daarentegen gaat Obsidian Entertainment aan de slag met een nieuwe Fallout-game. De welbekende studio design director Josh Sawyer (Fallout: New Vegas) krijgt de leiding over deze titel en dat is nu ook de voornaamste focus van de gamestudio. Daarnaast wordt er nog wel gewerkt aan updates voor Grounded 2 en DLC voor The Outer Worlds 2. De focus op Fallout is in lijn met de XBOX (en dus ook Bethesda) visie om de aandacht te vestigen op de grootste franchises binnen het beschikbare portfolio. Het is verder nog niet bekend wat voor soort Fallout-game het wordt.

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Wat voor soort Fallout-game hoop jij te zien? Laat het ons gerust weten.

Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5114 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Worlds
Worlds
lvl4 Reply Goblin
1 uur geleden

Mooizo Avowed was ook niks aan.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

The Rock denkt beter…

0
Avatar JustAce
JustAce
lvl4 Reply Goblin
4 uur geleden

Het zal eens tijd worden voor Fallout 5.

0
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl11 Commander
6 uur geleden

Jammer, ik vond Avowed echt een hele leuke game en had graag een vervolg gezien. Naja misschien ooit nog eens 🤞🏻

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl9 NPC 2.0
6 uur geleden

Avowed was een redelijke game niet geweldig maar op zich wel een basis voor verder projecten denk ik.

Ik vind het maar tricky dat focussen op een paar franchises. Het risico op het uitmelken (denk aan COD) ligt op de loer.

2
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl9 NPC 2.0
7 uur geleden

Goed nieuws, maar ik weet niet of het huidige Obsidian haar successen uit het verleden kan overtreffen. Niet al het laatste schrijfwerk was even sterk. Qua gameplay redden ze zich wel.

0
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