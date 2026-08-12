Xbox-CEO Asha Sharma heeft afgelopen nacht een bezoekje aan het hoofdkantoor van Bethesda gebracht. Blijkbaar niet om de werknemers een hart onder de riem te steken, maar om eerste beelden van The Elder Scrolls VI te bekijken. Na het zien van de live playthrough noemt Sharma de schaal van de game, maar vooral het verhaal geweldig.

Wisten jullie dat The Elder Scrolls VI in de maak is? Ik snap dat je het vergeten kan zijn, The Elder Scrolls 6 is immers in 2018 aangekondigd en vervolgens niet zo stilletjes naar de achtergrond verdwenen. Toch wordt er nog gewerkt aan het project. Na Sharma's bezoek aan Bethesda kruipt de CEO namelijk achter het toetsenbord en is onderstaande post op X geplaatst. Sharma teast zelfs de subtitel van The Elder Scrolls VI: ********. Of die acht sterretjes ook daadwerkelijk letters representeren, is nog onbekend.

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Het was voor Asha Sharma echter wel even ploeteren om de ingang van Bethesda Rockville te bereiken. Bij de voordeur is namelijk een flink protest gaande. Dit naar aanleiding van de keuze om 3.200 mensen bij Xbox te ontslaan. De eerste golf van 1.600 ontslagen heeft ook Bethesda hard geraakt en dus staan leden van de vakbond te protesteren bij het hoofdkantoor van Bethesda. Zo staan er rode vlaggetjes in het gazon geplant voor iedere ontslagen werknemer en is Scabby de rat opgezet.

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Zou deze tweet van de Xbox-CEO een afleidingsmanoeuvre kunnen zijn om de protesten minder aandacht te schenken? De protesten zijn immers op 11 augustus georganiseerd omdat reeds bekend was dat Sharma zou afreizen naar Bethesda HQ.