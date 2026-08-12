Xbox CEO heeft Elder Scrolls VI gezien; geweldige game ondanks rat voor de deur
Xbox-CEO Asha Sharma heeft afgelopen nacht een bezoekje aan het hoofdkantoor van Bethesda gebracht. Blijkbaar niet om de werknemers een hart onder de riem te steken, maar om eerste beelden van The Elder Scrolls VI te bekijken. Na het zien van de live playthrough noemt Sharma de schaal van de game, maar vooral het verhaal geweldig.
Wisten jullie dat The Elder Scrolls VI in de maak is? Ik snap dat je het vergeten kan zijn, The Elder Scrolls 6 is immers in 2018 aangekondigd en vervolgens niet zo stilletjes naar de achtergrond verdwenen. Toch wordt er nog gewerkt aan het project. Na Sharma's bezoek aan Bethesda kruipt de CEO namelijk achter het toetsenbord en is onderstaande post op X geplaatst. Sharma teast zelfs de subtitel van The Elder Scrolls VI: ********. Of die acht sterretjes ook daadwerkelijk letters representeren, is nog onbekend.
Het was voor Asha Sharma echter wel even ploeteren om de ingang van Bethesda Rockville te bereiken. Bij de voordeur is namelijk een flink protest gaande. Dit naar aanleiding van de keuze om 3.200 mensen bij Xbox te ontslaan. De eerste golf van 1.600 ontslagen heeft ook Bethesda hard geraakt en dus staan leden van de vakbond te protesteren bij het hoofdkantoor van Bethesda. Zo staan er rode vlaggetjes in het gazon geplant voor iedere ontslagen werknemer en is Scabby de rat opgezet.
Zou deze tweet van de Xbox-CEO een afleidingsmanoeuvre kunnen zijn om de protesten minder aandacht te schenken? De protesten zijn immers op 11 augustus georganiseerd omdat reeds bekend was dat Sharma zou afreizen naar Bethesda HQ.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Vrij belachelijke actie dit!
Even kijken wie ze is... Xbox CEO? Ah, ja. Product placement van Microsoft exclusiviteit voor een game die wij als gamer 10 jaar geleden aangekondigd hebben gekregen, en nog steeds niets van gezien hebben? Juist, ja. Die game!
Oh, mijn God, ik wordt zo furieus van dit soort tweets! Hou op met het oneindige getease. Dit is al de tweede onnozelaar die claimt iets gezien te hebben van the Elder Scrolls 6, maar verder niets toevoegt aan de meerwaarde van het bericht.
Laat iets zien van de game of hou anders gewoon je bek.
Ik word toch een beetje onrustig van de 'schaal' opmerking. Wordt het weer een game met nutteloze fetchquests om die gigantischer ruimte maar op te vullen? Ik heb toch liever een goed uitgedacht, kleinschalig, leveldesign waar ik niet uren bezig ben om van A naar B te komen... Tuurlijk, het gaat ook wel eens goed met grote open werelden, maar vaker is het een saaie bedoening.
Doe dit maar niet met een game waar je al meer dan 10+ jaar op wacht met een simple teaser.
Waarom doet me dit heel erg denken aan Phil Spencer die een bezoekje bracht aan The Initiative om naar "Perfect Dark" te kijken?
https://www.neogaf.com/threads/asha-sharma-on-live-playthrough-of-elder-scrolls-vi.1700108/
Ze is in januari 2026 begonnen met haar Xbox profiel dus hoe moet ik deze uitspraak serieus nemen.
Die heeft waarschijnlijk een paar games uitgeprobeerd om überhaupt te snappen wat Xbox games en serieuze triple A titels inhouden omdat ze ceo werd van Xbox.
Die praatjes hoeft ze bij mij niet mee aan te komen.
De slager die zijn eigen vlees keurt, altijd betrouwbaar.
'De schaal is geweldig' sinds Starfield word ik van dit soort uitspraken wat bangig. Bethesda, ik heb liever een gamemap die aan de wat kleine kant is maar bruist van de toffe content, dan een continent gevuld met AI gegenereerde wederkerige en zielloze landmarks.
Er zijn zoveel ontwikkelaars die nog steeds menen dat oppervlakte meer van belang is dan de vulling. Waarom zou ik een gigantische spelwereld verkennen wanneer diens inhoud zo voorspelbaar is dat onderzoek en exploratie niet lonen?
Ik heb sinds de teaser (die online kwam toen ik mijn groep 8 musical nog op moest voeren) en het perse moeten releasen van Starfield -waar naar mijn idee fucking niemand om vroeg of echt op te wachten zat- een wat negatief gevoel bij deze nieuwe TES. Alsof hij maar ontwikkeld wordt om de fans te pleasen, maar niet zozeer omdat Bethesda hier zelf zoveel zin in heeft.
Ik hoop op een banger, begrijp me niet verkeerd, maar ben wel wat gereserveerd merk ik.
kwak kwak zou ik zeggen dan.