The Elder Scrolls VI komt te lijden onder XBOX-ontslagronde, aldus vakbond
Bethesda Game Studios Union heeft via BlueSky een aantal serieuze verwijten afgevuurd richting Microsoft wegens de grote XBOX-ontslagronde. Zo denkt de vakbond dat het niet goed gaat komen met de ontwikkeling van The Elder Scrolls VI.
Een mokerslag tegen het moraal binnen Bethesda: zo wordt de XBOX-ontslagronde genoemd. Van de 3200 getroffen medewerkers zijn veel afkomstig vanuit Bethesda en diens studio's. Bethesda Game Studios Union hekelt de 'kortzichtige beslissingen' en geeft aan dat de stemming binnen de ontwikkelstudio alles behalve positief is. Zo deelt de organisatie ook een aantal foto's, waarin geliefde medewerkers worden herinnerd, voordat de HR-afdeling vroeg om de hommages neer te halen.
Een aantal medewerkers, zowel huidig als voormalig, hebben bij IGN ook een boekje open gedaan over de situatie bij Bethesda. Veel ontwikkelaars maken zich zorgen om de kwaliteit van The Elder Scrolls VI, aangezien er afscheid genomen is van 'generationeel talent'. Ze verwachten dat de RPG met nog meer intern uitstel te maken krijgt, terwijl er ook al geruchten gaan rond mogelijke crunch om de game sneller de deur uit te krijgen.
Volgens Jason Schreier laat The Elder Scrolls 6 minimaal nog een paar jaar op zich wachten. Het is verder ook onbekend of de RPG enkel voor de pc en XBOX-consoles komt te verschijnen, gezien de nieuwe strategie van Microsoft. Wat denk jij?
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Aah fuck it, op dit punt heb ik er maar vrede mee dat Skyrim gewoon de laatste TES wordt. Geef me dan alleen nog even een Morrowind remaster. Want hoe vaak ik die game ook heb herstart en vele uren heb gespeeld, er valt voor mij nog zo fucking veel te beleven daar.
Ik denk trouwens heel eerlijk als Sharma eerder aan het roer was verschenen dat Rare bijvoorbeeld niet 5 jaar had mogen besteden aan een Everwild maar na 2 jaar mislukking gewoon een eigen ip had moeten oppakken. Dat een Double Fine geen vrijheden had gekregen die ze hebben gekregen etc.
Gaat lekker zo bij de grote gamegiganten Playstation & Xbox... Nintendo heeft een smile van oor tot oor denk ik zo.
Tsja het is wel lullig voor de medewerkers maar ik vind het wel raar om dan de consument voor je karretje te spannen omdatdat dit slecht nieuw is want "De game die een sequel is op een game van 15 jaar geleden en 8 jaar in development is komt nu later uit :("
Ze waren gewoon echt aan het kloten bij Bethesda vanaf F76 al, jammer dat de doorsnee werknemer hier de dupe van moet zijn maar het houd eens op, als je dit anders wilt moet je eisen voor veranderingen aan hoe CEOs en top managers immuun zijn voor slechte uitkomsten.
Ik vraag me af hoeveel mensen er bij Bethesda blij waren met de geforceerde overname van het bedrijf door Microsoft. Deze zakenmannen willen een monopolie creëren. Ze zien dat de Bethesda en Activision-straat een populaire bestemming zijn bij multiplatform toerisme, planten er een hotel op met het idee dat het bordspel groen kleurt, en na een paar jaar slopen ze de boel met de grond gelijk. Wat een klunzen.
Sony maakt mij kwaad momenteel, maar Microsoft doet mijn bloed koken. Zoveel talent weggegooid, zo veel banen geschrapt, gezinnen getroffen en zo veel goede games onnodig exclusief willen maken om een verlieslatende console uit het vaarwater te sleuren.
Handjes werden geschud met tante Todd, deals werden gesloten, een zoveelste leugen voor personeel én klant. Hopelijk was het egoïsme van dit bedrijf het waard.
Sony en Microsoft, de twee vergane glories van de moderne jaren '20. Proost!
Skyrim was bethesda’s laatste topper.
Fallout 4 was een tegenvaller vergeleken met Deel 3 en New Vegas.
Starfield kunnen we over discussiëren maar dat was ook niet waar iedereen op gehoopt had.
Oblivion remaster loopt nog steeds niet zoals het moet.
Bethesda is al lang ingehaald door games zoals The Witcher.
Es6 staat eigenlijk niet eens meer op mijn radar.
Nu ze sneller meerdere van hun flagship games willen gaan uitbrengen door de nieuwe Xbox strategie, zie ik de hoop voor deze franchises somber in.
Elke 2 jaar een Fallout of Elder Scrolls lijkt me echt een slecht idee. Ze hebben nu al problemen om games na 5 jaar ontwikkeling goed uit te releasen.
Waarom stopt Xbox er niet gewoon mee. Want ze helpen alles om zeep. Hoe kan het zo verkeerd zijn gegaan na de 360 periode.
Eerlijk dit wordt geen exclusive. Dat gaat Microsoft echt veel te veel kosten als ze de Playstation links laten liggen.
Daarna is wat hier gebeurd natuurlijk intens treurig. Nou moet ik ook zeggen dat ik nog nooit een leuke HR medewerker ben tegengekomen.. vind dat toch altijd een beetje de minions van de directie.