Bethesda Game Studios Union heeft via BlueSky een aantal serieuze verwijten afgevuurd richting Microsoft wegens de grote XBOX-ontslagronde. Zo denkt de vakbond dat het niet goed gaat komen met de ontwikkeling van The Elder Scrolls VI.

Een mokerslag tegen het moraal binnen Bethesda: zo wordt de XBOX-ontslagronde genoemd. Van de 3200 getroffen medewerkers zijn veel afkomstig vanuit Bethesda en diens studio's. Bethesda Game Studios Union hekelt de 'kortzichtige beslissingen' en geeft aan dat de stemming binnen de ontwikkelstudio alles behalve positief is. Zo deelt de organisatie ook een aantal foto's, waarin geliefde medewerkers worden herinnerd, voordat de HR-afdeling vroeg om de hommages neer te halen.

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Een aantal medewerkers, zowel huidig als voormalig, hebben bij IGN ook een boekje open gedaan over de situatie bij Bethesda. Veel ontwikkelaars maken zich zorgen om de kwaliteit van The Elder Scrolls VI, aangezien er afscheid genomen is van 'generationeel talent'. Ze verwachten dat de RPG met nog meer intern uitstel te maken krijgt, terwijl er ook al geruchten gaan rond mogelijke crunch om de game sneller de deur uit te krijgen.

Their loss will have a substantial and cascading effect on the game and morale of this studio. It's been a mix of every discipline: programmers, artists, and designers. One person who's been at the company since Morrowind was cut. Bethesda-medewerkers

Volgens Jason Schreier laat The Elder Scrolls 6 minimaal nog een paar jaar op zich wachten. Het is verder ook onbekend of de RPG enkel voor de pc en XBOX-consoles komt te verschijnen, gezien de nieuwe strategie van Microsoft. Wat denk jij?