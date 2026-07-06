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Bethesda wordt hervormd om te focussen op belangrijke franchises

Door Bram Noteboom

De grote XBOX-ontslagronde heeft ook impact bij Bethesda. De gamemaker wordt geïnstrueerd om meer te focussen op belangrijke franchises.

Bij Bethesda en diens studio's (id Software, Machinegames, etc.) vallen er ook klappen en verliezen medewerkers hun baan. Echter, ook in de organisatie gaat er veel veranderen bij het Amerikaanse bedrijf. XBOX wil dat de focus wordt verlegd naar de grootste IP's die het in diens bezit heeft. Niet alleen XBOX Game Studios moet hieraan geloven, maar ook Bethesda moet hierin mee.

Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Quake en Wolfenstein worden genoemd als de toekomst voor het bedrijf. Dit laat Bloomberg weten in een additionele rapportage over de XBOX-ontslagronde. Verwacht dus voorlopig geen nieuwe IP's uit de stallen van Bethesda. Er wordt vooral gekeken naar het uitbreiden van de geliefde IP's om zo meerwaarde te creëren voor het XBOX-ecosysteem.

Bethesda industrie nieuws 2026

We houden de ontwikkelingen rondom de XBOX-situatie in de gaten.

Bron: Bloomberg
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5102 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar ghost
ghost
lvl7 Checkpoint Jeugd
8 minuten geleden

Meer op "veilig" spelen. Niet echt een methode om nieuwe klanten te werven.

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Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
11 minuten geleden

Nou hopelijk brengen ze dan ook oudere ips terug. Want een Xbox met alleen Gears, Halo, Fable, Fallout Forza Horizon en Elders Scroll wordt ook saai

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Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
26 minuten geleden

Tja logisch dat ze dit gaan doen vanuit een zakelijk oogpunt. We moeten maar gaan hopen op veel Indie successen…

0
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