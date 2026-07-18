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Starfield blijft belangrijk onderdeel van Bethesda's toekomst

Door Rudy Wijnberg
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Zijn jullie nog aan het najubelen van Bethesda's bevestiging van Fallout 5? Nou, dan is er ook goed nieuws voor de Starfield-fans. Starfield blijft namelijk een belangrijk onderdeel van Bethesda's toekomst. Zo laat Bethesda weten in de uitgebreide roadmap van het bedrijf.

Op 17 juli heeft Bethesda een uitgebreide roadmap gedeeld. Hierin zijn niet enkel Fallout 5 en de Fallout-remakes aangekondigd, maar lezen we ook meer over Starfield. In de update geeft Bethesda te kennen dat inmiddels 17 miljoen spelers Starfield hebben opgestart en gezamenlijk bijna 1 miljard uur in het Starfield-universum hebben doorgebracht. Verwacht echter geen Starfield 2.0, maar een voortzetting van uitgebreide expansions en DLC die het avontuur verder moeten verrijken.

Starfield Free Lanes Moon Jumper

Hierover zegt Bethesda het volgende:
"As we enter Year 3, we'll continue expanding the Settled Systems with new stories, targeted gameplay improvements, and additional updates, while preparing for the launch of new Starborn content next year."

Ben jij nog altijd actief in het Starfield-universum? Ook ik was ooit een scepticus, maar tegelijkertijd moet ik toegeven dat de game flink is verbeterd sinds de launch. Afijn, Starfield is al geruime tijd beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Bethesda
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 315 reviews 2168 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Starfield Winnaar
Starfield

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Bethesda Game Studios

Uitgever

Bethesda Softworks

Release

6 september 2023

Platforms

PC
PS5
XBS
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