Starfield blijft belangrijk onderdeel van Bethesda's toekomst

Zijn jullie nog aan het najubelen van Bethesda's bevestiging van Fallout 5? Nou, dan is er ook goed nieuws voor de Starfield-fans. Starfield blijft namelijk een belangrijk onderdeel van Bethesda's toekomst. Zo laat Bethesda weten in de uitgebreide roadmap van het bedrijf.

Op 17 juli heeft Bethesda een uitgebreide roadmap gedeeld. Hierin zijn niet enkel Fallout 5 en de Fallout-remakes aangekondigd, maar lezen we ook meer over Starfield. In de update geeft Bethesda te kennen dat inmiddels 17 miljoen spelers Starfield hebben opgestart en gezamenlijk bijna 1 miljard uur in het Starfield-universum hebben doorgebracht. Verwacht echter geen Starfield 2.0, maar een voortzetting van uitgebreide expansions en DLC die het avontuur verder moeten verrijken.

Hierover zegt Bethesda het volgende:

"As we enter Year 3, we'll continue expanding the Settled Systems with new stories, targeted gameplay improvements, and additional updates, while preparing for the launch of new Starborn content next year."

Ben jij nog altijd actief in het Starfield-universum? Ook ik was ooit een scepticus, maar tegelijkertijd moet ik toegeven dat de game flink is verbeterd sinds de launch. Afijn, Starfield is al geruime tijd beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.