Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Elder Scrolls Online: Echoes of Skyrim nu beschikbaar

Door Amber Linders
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Het tweede seizoen van The Elder Scrolls Online, Echoes of Skyrim, is gisteren officieel begonnen. Spelers hebben nu dertig uur aan extra content om naar uit te kijken.

Hoewel het eerder dit jaar was aangekondigd dat bepaalde content voor The Elder Scrolls Online was uitgesteld naar 2027, hoort Echoes of Skyrim daar gelukkig niet bij. Gisteren is er dertig uur aan gratis Skyrim-gerelateerde content toegevoegd, beginnend met de locatie Greymoor. Op 9 november wordt ook Markarth bezoekbaar.

Verder krijg je een Skyrim-gethematiseerde golden pursuit, feestdagen-gerelateerde evenementen tot en met januari en nog veel meer. Bewerkbare companions en een hoger limiet voor het inrichten van je huis zijn daarnaast elementen waar je naar kan uitkijken.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

The Elder Scrolls Online is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 4 en 5, en Xbox One en Series X|S.

Bron: Bethesda Softworks
Amber Linders
Amber Linders Trainee
14 artikelen geplaatst

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot The Elder Scrolls Online
The Elder Scrolls Online

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

ZeniMax Media

Uitgever

Bethesda Softworks

Release

4 april 2014

Platforms

PC
PS4
XONE
GST
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl11 Commander
1 uur geleden

Iemand die deze game speelt? Deze game bestaat al zo lang, ik vraag me af hoe overweldigend het aantal content wel niet is, vooral voor nieuwe spelers

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord