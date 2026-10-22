Elder Scrolls Online: Echoes of Skyrim nu beschikbaar
Het tweede seizoen van The Elder Scrolls Online, Echoes of Skyrim, is gisteren officieel begonnen. Spelers hebben nu dertig uur aan extra content om naar uit te kijken.
Hoewel het eerder dit jaar was aangekondigd dat bepaalde content voor The Elder Scrolls Online was uitgesteld naar 2027, hoort Echoes of Skyrim daar gelukkig niet bij. Gisteren is er dertig uur aan gratis Skyrim-gerelateerde content toegevoegd, beginnend met de locatie Greymoor. Op 9 november wordt ook Markarth bezoekbaar.
Verder krijg je een Skyrim-gethematiseerde golden pursuit, feestdagen-gerelateerde evenementen tot en met januari en nog veel meer. Bewerkbare companions en een hoger limiet voor het inrichten van je huis zijn daarnaast elementen waar je naar kan uitkijken.
The Elder Scrolls Online is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 4 en 5, en Xbox One en Series X|S.
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