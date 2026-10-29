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Unreal Engine 6 wordt grotendeels met vibe coding ontwikkeld

Door Rudy Wijnberg
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Codeurs bij Epic Games schrijven niet langer het meerendeel van de code. Zo stelt Marcus Wassmer, executive vice president of development bij Epic Games, in een gesprek met This Week in Video Games. Volgens Wassmer wordt AI inmiddels ingezet voor de ontwikkeling van Unreal Engine 6 en Fortnite. Hierbij geeft de VP aan dat Epic het risico van trage ontwikkeling meer vreest dan het negatieve sentiment van gebruikers op AI.

Dat Epic Games niet vies is van AI, is inmiddels overduidelijk. Zo klimt Epic-CEO Tim Sweeney met regelmaat in de pen voor wat lovende woorden over de technologie. Dit keer is het echter Marcus Wassmer die de loftrompet blaast over de technologie. Zo geeft Wassmer te kennen dat er hevig gebruik wordt gemaakt van AI voor de ontwikkeling van de Unreal Editor for Fortnite (UEFN) en Unreal Engine 6. Hierbij moeten de daadwerkelijke werknemers de architectuur en het proces bewaken, maar schrijft AI de daadwerkelijke code.

Wanneer er specifiek een vraag wordt gesteld over vibe coding, een developmentmethode waarbij een 'programmeur' code genereert middels prompts en vooral op basis van de visuele- en functionele kenmerken een product ontwikkelt, antwoordt Wassmer stellig met:

“Yes, we are vibe-coding things. That means our engineers are no longer writing the bulk of the code, but they are still guiding the tools to get the architectural result we want. We're not 'one-shotting' the engine; we're iterating with AI to ship features developers want and keep the engine within the memory, performance, and scalability envelopes.”

onbekend

Wassmer geeft hierbij aan dat Epic zich niet bijzonder druk kan maken om het negatieve sentiment op het internet omtrent Epic's voorliefde voor AI. Hierbij zou trage progressie namelijk vele malen erger zijn dan de negatieve backlash van mensen die sceptisch zijn over AI. Zo vervolgt Wassmer:

“We don't think it's viable to take a halfway approach to AI in development. We think it's best to just be up front with what we're doing, share best practices with other developers, and make the best UE6 we can with the best tools available at any given time.”

Wat vinden jullie van Epic's aanpak en openheid omtrent het inzetten van AI? Laat het weten in de comments!

Bron: This Week in Video Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2847 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Fortnite

Ontwikkelaar

Epic Games

Uitgever

Epic Games

Release

25 juli 2017

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Slimme zet.
Al die AI azijnzeikerds zijn dezelfde soort lui die toendertijd tegen uitvindingen waren als de computer, de lopende band natuurlijk, het wiel.

0
Avatar Larafin
Larafin
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Ik weet niet in hoeverre het mogelijk is voor Valve, maar eigenlijk zouden ze Source 3 moeten ontwikkelen met stabiele functies en zonder (dezelfde mate aan) vibe-coding... dan wil ik de reactie van Tim Sweeney zien als Source 3 dan ook de engine markt langzamerhand overneemt.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl16 Legend in the Making
2 uur geleden

De openheid is goed. De rest? Bah. AI/vibe-coding, nee bedankt.

0
Avatar craftercis
craftercis
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Ben benieuwd wanneer mijn data op straat ligt die Epic van me weet

0
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