Unreal Engine 6 wordt grotendeels met vibe coding ontwikkeld

Codeurs bij Epic Games schrijven niet langer het meerendeel van de code. Zo stelt Marcus Wassmer, executive vice president of development bij Epic Games, in een gesprek met This Week in Video Games. Volgens Wassmer wordt AI inmiddels ingezet voor de ontwikkeling van Unreal Engine 6 en Fortnite. Hierbij geeft de VP aan dat Epic het risico van trage ontwikkeling meer vreest dan het negatieve sentiment van gebruikers op AI.

Dat Epic Games niet vies is van AI, is inmiddels overduidelijk. Zo klimt Epic-CEO Tim Sweeney met regelmaat in de pen voor wat lovende woorden over de technologie. Dit keer is het echter Marcus Wassmer die de loftrompet blaast over de technologie. Zo geeft Wassmer te kennen dat er hevig gebruik wordt gemaakt van AI voor de ontwikkeling van de Unreal Editor for Fortnite (UEFN) en Unreal Engine 6. Hierbij moeten de daadwerkelijke werknemers de architectuur en het proces bewaken, maar schrijft AI de daadwerkelijke code.

Wanneer er specifiek een vraag wordt gesteld over vibe coding, een developmentmethode waarbij een 'programmeur' code genereert middels prompts en vooral op basis van de visuele- en functionele kenmerken een product ontwikkelt, antwoordt Wassmer stellig met:

“Yes, we are vibe-coding things. That means our engineers are no longer writing the bulk of the code, but they are still guiding the tools to get the architectural result we want. We're not 'one-shotting' the engine; we're iterating with AI to ship features developers want and keep the engine within the memory, performance, and scalability envelopes.”

Wassmer geeft hierbij aan dat Epic zich niet bijzonder druk kan maken om het negatieve sentiment op het internet omtrent Epic's voorliefde voor AI. Hierbij zou trage progressie namelijk vele malen erger zijn dan de negatieve backlash van mensen die sceptisch zijn over AI. Zo vervolgt Wassmer:

“We don't think it's viable to take a halfway approach to AI in development. We think it's best to just be up front with what we're doing, share best practices with other developers, and make the best UE6 we can with the best tools available at any given time.”

Wat vinden jullie van Epic's aanpak en openheid omtrent het inzetten van AI? Laat het weten in de comments!