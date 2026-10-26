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Tim Sweeney haalt uit naar Valve om "walgelijk" Steam AI Disclosure beleid

Door Patrick Meurs
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Generatieve AI. Of je het nu leuk vind of niet, het is er en het gaat voorlopig ook niet weg. Het heeft voor- en tegenstanders en als iemand de laatste tijd in de bres springt voor de technologie, dan is het wel Epic Games.

Dat diens CEO Tim Sweeney heil ziet in de tech blijkt niet alleen uit de recente move om zijn hele EGS storefront te laten vibe coden, maar ook uit de kritiek die Sweeney uit op Valve’s AI Disclosure Policy op Steam. Want daar heeft Sweeney slechts een woord voor: abhorrent. Oftewel, walgelijk. Volgens Sweeney is Valve’s beleid rondom het openbaren of generatieve AI in een game is gebruikt niets meer of minder dan het afdwingen van een politiek statement dat door de meute tegen de ontwikkelaar kan worden gebruikt. Hiermee doelt de Epic CEO op het feit dat menig game op voorhand al wordt geboycot zodra zo’n statement op de productpagina prijkt.

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Aan de ene kant heeft Sweeney een punt. Vooral kleine indie ontwikkelaars kunnen gebaat zijn bij het benutten van generatieve AI om placeholders te genereren, waardoor men met een relatief klein team alsnog een visie kan uitwerken zonder tegen te worden gehouden door beperkte mankracht of funding. Deze kleine studio's zien hun kansen op een succesvol debuut direct slinken wanneer de anti-AI groep direct stuurt op een boycot. Maar waar generatieve AI ook toe begint te leiden is een gigantische berg aan AI slop op Steam, die het verdient om geboycot te worden en waarbij het juist fijn is dat Steam de kennisgeving afdwingt.

Oh ja, en Tim Sweeney loopt overigens al jaren bij Valve tegen de schenen te schoppen, dus ook dat zal wel hebben meegespeeld in de tweet.

Bron: X
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 848 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

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