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Epic Games 'vibe coded' diens Launcher voor betere snelheid

Door Bram Noteboom
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Epic Games zoekt nog altijd de confrontatie op met Valve's Steam. Ze claimen door te 'vibe coden' de Epic Games Launcher te hebben versneld.

Epic Games hoeft de laatste tijd niet te rekenen op bijval via social media. Nadat het bedrijf achter Unreal Engine bekend heeft gemaakt dat ze een 'AI-first' beleid gaan hanteren, worden ze overladen met kritiek. Echter, via diens eigen kanalen blijft het bedrijf stellig achter hun manier van werken staan, zo ook met de Epic Games Launcher. Door te 'vibe coden', wat inhoudt dat je generatieve AI je code laat schrijven, claimen ze nu 46 procent sneller te zijn dan de Steam-launcher. Verwachten ze bugs? Jazeker en daarom hopen ze dat spelers zich massaal laten horen, want ze kunnen de feedback goed gebruiken. Nou, feedback hebben ze in ieder geval gekregen, maar waarschijnlijk niet het soort 'tips en tops' waar ze zelf op hoopten. In de reacties wordt volle bak kritiek gegeven op alles behalve de laadsnelheid van de launcher. Veel pc-spelers geven aan dat Steam veel meer features heeft dan de Epic Games Launcher en dat meer waarde biedt dan enkele seconden sneller zijn. Of zoals de topcomment met 77,000 likes luidt: 'al doet Steam er vier uur over om in te laden, zou ik het alsnog gebruiken boven de Epic Games Store'.

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Bron: Epic Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5682 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar RogueSquad
RogueSquad
lvl7 Checkpoint Jeugd
6 minuten geleden

Steam. Simpelweg de meeste functies en duidelijk (spel)regels als het aankomt op retourrecht etc.

Ik zou open staan voor een alternatief, maar Epic heeft zijn kansen bij mij verspeeld. Mijn inziens is Tim Sweeney een enorme jankbal die graag met zijn vinger naar anderen wijst (Steam heeft een 'monopolie'), om vervolgens zelf allerlei exclusiviteitsdeals met ontwikkelaars te sluiten met de zakken geld die zijn clubje bij China heeft kunnen halen.

Met zakken geld zwaaien om een ander exclusief aan jou te verbinden en een ander daarmee buiten spel zetten... Dat klinkt als gedrag wat je van een monopolist zou verwachten. Steam doet dit echter niet. Epic wel. Zelfs nog retroactief als het even kan. Rocket League en Fall Guys stonden ooit op Steam. De ontwikkelaars zijn ingelijfd door Epic en de games zijn niet meer verkrijgbaar op Steam.

Wat mij betreft mag Epic lekker omvallen. Misschien doet Sweeney er goed aan om nu alvast groots zakdoekjes in te kopen voor het vele janken en vingertje-gewijs wat hij dan zal doen.

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Avatar Vanduul42
Vanduul42
lvl11 Commander
2 uur geleden

En zo kan de helft van de developers naar huis en zich omscholen tot lokale bakker. 😂 Je moet je tegenwoordig serieus afvragen of je nog wel softwaredeveloper wilt worden. Misschien kun je je beter richten op AI-development. Daar is immers ook software voor nodig, maar het is wel een heel andere richting.

Ik ben zelf ook al een tijdje bezig met een concept voor een smarthome-dashboard voor thuis. Echter, als je ziet hoe snel AI zich ontwikkelt, vraag ik me soms wel af hoe lang het nog interessant blijft om zelf software te ontwikkelen. Maargoed ook hiervoor wordt deels ai gebruikt. Met de komst van de Apple Homeview, laat ik het project misschien ook wel varen.

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