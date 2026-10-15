Epic Games 'vibe coded' diens Launcher voor betere snelheid

Epic Games zoekt nog altijd de confrontatie op met Valve's Steam. Ze claimen door te 'vibe coden' de Epic Games Launcher te hebben versneld.

Epic Games hoeft de laatste tijd niet te rekenen op bijval via social media. Nadat het bedrijf achter Unreal Engine bekend heeft gemaakt dat ze een 'AI-first' beleid gaan hanteren, worden ze overladen met kritiek. Echter, via diens eigen kanalen blijft het bedrijf stellig achter hun manier van werken staan, zo ook met de Epic Games Launcher. Door te 'vibe coden', wat inhoudt dat je generatieve AI je code laat schrijven, claimen ze nu 46 procent sneller te zijn dan de Steam-launcher. Verwachten ze bugs? Jazeker en daarom hopen ze dat spelers zich massaal laten horen, want ze kunnen de feedback goed gebruiken. Nou, feedback hebben ze in ieder geval gekregen, maar waarschijnlijk niet het soort 'tips en tops' waar ze zelf op hoopten. In de reacties wordt volle bak kritiek gegeven op alles behalve de laadsnelheid van de launcher. Veel pc-spelers geven aan dat Steam veel meer features heeft dan de Epic Games Launcher en dat meer waarde biedt dan enkele seconden sneller zijn. Of zoals de topcomment met 77,000 likes luidt: 'al doet Steam er vier uur over om in te laden, zou ik het alsnog gebruiken boven de Epic Games Store'.

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