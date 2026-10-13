Gerucht: Epic Games gebruikt gen-AI om Disney-shooter te maken

Als we Bloombergs Jason Schreier mogen geloven, dan heeft Epic Games het zwaar met de ontwikkeling van Disney's cross-overshooter. De situatie heeft volgens de bronnen geresulteerd in een bericht van de hoge piefen waarin developers worden aangemoedigd om op grote schaal AI-tools in te zetten voor design en de daadwerkelijke productie.

Dat Epic Games werkt aan een Disney-shooter is inmiddels meermaals voorbijgekomen. Het zou hierbij gaan om een cross-over tussen de Disney-franchises Marvel en Star Wars. Volgens bronnen van Bloomberg loopt de ontwikkeling echter stroperig, waardoor Epic Games heeft opgeroepen om AI-tools te omarmen. Bloomberg geeft aan de interne berichtgeving te hebben gelezen en citeert stukken zoals: “no more hand-written code” en “[all art will be] generated with full AI workflows”. In een reactie op Bloombergs berichtgeving laat Jake Jones, communications director Epic Games, het volgende weten:

“We're embracing AI-accelerated development, led by Epic developers who are the visionaries and creative drivers for everything we do.”

Het is echter niet enkel Jones die met een reactie komt. Zo post Tim Sweeney, CEO Epic Games, na de plaatsing van Bloomberg het volgende op X:

“We have a huge pivot underway here at Epic, moving developers around to retool for maximum AI acceleration. The aim isn't to do the same stuff with fewer people, but to enable everyone here to build MORE and BETTER stuff, and to bring the benefits to all teams using Unreal.”

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Daarmee lijkt Sweeney bovenstaande enigszins te bevestigen, hoewel er geen officiële bevestiging over de game en zijn ontwikkeling zijn afgegeven door zowel Epic als Disney.