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Ga op rooftocht tijdens Ordnance Heist in Marathon

Door Rudy Wijnberg
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Pak de bivakmuts er maar bij, we gaan op rooftocht in Bungie's Marathon. In de Ordnance Heist dienen we het nieuwste wapen van de UESC te stelen. Of dat lukt, is aan jou, de squad en natuurlijk de tegenstand die je tijdens de heist tegenkomt.

PlayStation lijkt, net als vele anderen, Marathon te zijn vergeten. Onderstaande aankondiging is namelijk enkel verschenen via Bungie, en dat terwijl het evenement op 18 augustus live is gegaan. In Marathon: Ordnance Heist dienen we, zoals gewoonlijk, objectives te voltooien om zo de 'Ordnance' te bemachtigen. Dat doen we met een nieuw wapen, genaamd Firestorm, dat explosieve kogels afvuurt.

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Marathon: Ordnance Heist is speelbaar van 18 augustus tot en met 1 september 2026.

Bron: Bungie
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2373 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Marathon
Marathon

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Bungie

Uitgever

Bungie

Release

5 maart 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl13 Meta Builder
12 uur geleden

Als ze het aantal spelers niet omhoog kunnen krijgen binnen afzienbare tijd dan zie ik het een Concord worden.
Je ziet elke update de spelersaantallen even wat omhoog schieten, maar die piek wordt steeds iets minder hoog.

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Avatar DukeClap
DukeClap
lvl8 Achievement Hunter
14 uur geleden bewerkt

Arc raiders is een stuk leuker, maar zodra marathon zijn definitieve pve modus toevoegt, stap ik over :)

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