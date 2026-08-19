Ga op rooftocht tijdens Ordnance Heist in Marathon
Pak de bivakmuts er maar bij, we gaan op rooftocht in Bungie's Marathon. In de Ordnance Heist dienen we het nieuwste wapen van de UESC te stelen. Of dat lukt, is aan jou, de squad en natuurlijk de tegenstand die je tijdens de heist tegenkomt.
PlayStation lijkt, net als vele anderen, Marathon te zijn vergeten. Onderstaande aankondiging is namelijk enkel verschenen via Bungie, en dat terwijl het evenement op 18 augustus live is gegaan. In Marathon: Ordnance Heist dienen we, zoals gewoonlijk, objectives te voltooien om zo de 'Ordnance' te bemachtigen. Dat doen we met een nieuw wapen, genaamd Firestorm, dat explosieve kogels afvuurt.
Marathon: Ordnance Heist is speelbaar van 18 augustus tot en met 1 september 2026.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Als ze het aantal spelers niet omhoog kunnen krijgen binnen afzienbare tijd dan zie ik het een Concord worden.
Je ziet elke update de spelersaantallen even wat omhoog schieten, maar die piek wordt steeds iets minder hoog.
Arc raiders is een stuk leuker, maar zodra marathon zijn definitieve pve modus toevoegt, stap ik over :)