Ga op rooftocht tijdens Ordnance Heist in Marathon

Pak de bivakmuts er maar bij, we gaan op rooftocht in Bungie's Marathon. In de Ordnance Heist dienen we het nieuwste wapen van de UESC te stelen. Of dat lukt, is aan jou, de squad en natuurlijk de tegenstand die je tijdens de heist tegenkomt.

PlayStation lijkt, net als vele anderen, Marathon te zijn vergeten. Onderstaande aankondiging is namelijk enkel verschenen via Bungie, en dat terwijl het evenement op 18 augustus live is gegaan. In Marathon: Ordnance Heist dienen we, zoals gewoonlijk, objectives te voltooien om zo de 'Ordnance' te bemachtigen. Dat doen we met een nieuw wapen, genaamd Firestorm, dat explosieve kogels afvuurt.

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Marathon: Ordnance Heist is speelbaar van 18 augustus tot en met 1 september 2026.