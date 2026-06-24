Dit kunnen Marathon-spelers verwachten de komende maanden

Momenteel is het tweede seizoen van Marathon in volle gang, maar er staat natuurlijk nog meer nieuws op de planning. Dit is wat Marathon-spelers mogen verwachten de komende maanden!

Marathon Mid-Season 2 en Season 3 komen eraan!

Allereerst komt Mid-Season 2 eraan! Op 21 juli gaat dit van start en de volgende zaken zullen aan de game worden toegevoegd:

De 'Vault Breaker' PvE-modus: speel als crew, duo of solo en probeer uitdagende vaults te overwinnen.

Het 'Cradle Evolution System': wanneer je je Cradle op het hoogste level hebt gebracht, zal je nu terug kunnen resetten naar nul om zo nieuwe beloningen vrij te kunnen spelen. Cradle-progressie zal ook sneller gaan.

Een hoop QoL-verbeteringen.

Daarna staat ook Season 3 op de planning. Dit zal van start gaan op 22 september en ook hier mogen we veel veranderingen verwachten (nieuwe gebieden, gevechten en meer). Meer concrete info over alle nieuwigheden volgt nog.

Marathon is te spelen op PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.