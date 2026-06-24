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Dit kunnen Marathon-spelers verwachten de komende maanden

Door Simon Verbeke

Momenteel is het tweede seizoen van Marathon in volle gang, maar er staat natuurlijk nog meer nieuws op de planning. Dit is wat Marathon-spelers mogen verwachten de komende maanden!

Marathon Mid-Season 2 en Season 3 komen eraan!

Allereerst komt Mid-Season 2 eraan! Op 21 juli gaat dit van start en de volgende zaken zullen aan de game worden toegevoegd:

  • De 'Vault Breaker' PvE-modus: speel als crew, duo of solo en probeer uitdagende vaults te overwinnen.
  • Het 'Cradle Evolution System': wanneer je je Cradle op het hoogste level hebt gebracht, zal je nu terug kunnen resetten naar nul om zo nieuwe beloningen vrij te kunnen spelen. Cradle-progressie zal ook sneller gaan.
  • Een hoop QoL-verbeteringen.

Daarna staat ook Season 3 op de planning. Dit zal van start gaan op 22 september en ook hier mogen we veel veranderingen verwachten (nieuwe gebieden, gevechten en meer). Meer concrete info over alle nieuwigheden volgt nog.

Marathon update

Marathon is te spelen op PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Bron: Bungie
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 14 reviews 255 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Marathon
Marathon

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Bungie

Uitgever

Bungie

Release

5 maart 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl11 Commander
1 week geleden om 07:44

Dat deze game nog niet offline is gehaald verbaast me ten zeerste.

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