Dit kunnen Marathon-spelers verwachten de komende maanden
Momenteel is het tweede seizoen van Marathon in volle gang, maar er staat natuurlijk nog meer nieuws op de planning. Dit is wat Marathon-spelers mogen verwachten de komende maanden!
Marathon Mid-Season 2 en Season 3 komen eraan!
Allereerst komt Mid-Season 2 eraan! Op 21 juli gaat dit van start en de volgende zaken zullen aan de game worden toegevoegd:
- De 'Vault Breaker' PvE-modus: speel als crew, duo of solo en probeer uitdagende vaults te overwinnen.
- Het 'Cradle Evolution System': wanneer je je Cradle op het hoogste level hebt gebracht, zal je nu terug kunnen resetten naar nul om zo nieuwe beloningen vrij te kunnen spelen. Cradle-progressie zal ook sneller gaan.
- Een hoop QoL-verbeteringen.
Daarna staat ook Season 3 op de planning. Dit zal van start gaan op 22 september en ook hier mogen we veel veranderingen verwachten (nieuwe gebieden, gevechten en meer). Meer concrete info over alle nieuwigheden volgt nog.
Marathon is te spelen op PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Marathon - Season 2 trapt af met gratis week en korting
Seizoen 2 van Marathon gaat op 2 juni van start. Marathon - Season 2 is voor iedereen direct speelbaar. De game is een week lang gratis beschikbaar.4 reacties
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Bungie viert Marathon Season 2 met sfeervolle cinematic
Marathon Season 2 gaat op 2 juni van start. Marathon "Nightfall" bevat zoal een nieuwe map en shell, maar introduceert ook nieuwe wapens en progressie!4 reacties
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Marathon Season 2: NIGHTFALL begint in juni
Marathon Season 2: NIGHTFALL begint officieel op 2 juni met onder andere een nieuwe zone, wapens en reset. Update 1.0.9 sluit Season 1 af met extra...0 reacties
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Bungie brengt Mid-Season Update 1.0.6 uit met veel veranderingen
De Marathon Mid-Season 1 Update 1.0.6 is nu live. Deze update brengt nieuwe features en veel balans- en bugfixes met zich mee.0 reacties
Dat deze game nog niet offline is gehaald verbaast me ten zeerste.