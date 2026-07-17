Marathon Mid-Season 2 update brengt nieuwe PvE-modus
We naderen de helft van het tweede seizoen van Marathon. Nu de Mid-Season Update om de hoek staat, doet ontwikkelaar Bungie alvast de belangrijkste veranderingen en nieuwe content uit de doeken.
De grootste toevoeging is de tijdelijke PvE-modus Vault Breaker, een roguelite-ervaring waarin je samen met maximaal drie vrienden de Cryo Archive verkent en steeds moeilijkere Vaults probeert te voltooien. Tijdens je runs verzamel je Vault Data, waarmee je je Sponsored Kit permanent kunt upgraden of nieuwe uitrusting kunt aanschaffen in de Vault Breaker Armory.
De loot die je in de Cryo Archive vindt, kun je niet meenemen naar de exfil. Wel kun je de verzamelde Vault Data-currency behouden. Het is daarom verstandig om je hierop te focussen gedurende het evenement. Vault Data is beschikbaar in twee verschillende tiers. Tier 1 Vault Data vind je gewoon in de Vaults, terwijl Tier 2 Vault Data alleen te verdienen is door meerdere Vaults achter elkaar te voltooien in dezelfde run.
In de Vault Breaker Armory kun je je zuurverdiende Vault Data uitgeven aan een breed aanbod aan uitrusting en items, waaronder dagelijks wisselende Deluxe Weapons, Cryo Key Templates, Prestige Weapons en meer.
Daarnaast kun je aan de slag met nieuwe challenges om mooie beloningen te verdienen. Ook voert Bungie diverse balanswijzigingen door voor wapens en kunnen spelers vanaf de release van de Mid-Season Update voortaan één granaat per hand meenemen.
De Marathon Mid-Season 2-update is vanaf 21 juli te downloaden.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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