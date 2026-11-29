De leden van Shadow Garden krijgen binnenkort voor het eerst een consolegame in de vorm van The Eminence in Shadow: Phantom Echoes. Enkele maanden geleden kregen we de eerste trailer te zien, maar nu is er meer nieuws.

De game heeft namelijk een gloednieuwe trailer gekregen én deze verklapt ook nog eens de releasedatum voor deze roguelite actiegame. Shadow en Beta zijn verdwenen en de andere dames van Shadow Garden moeten ze zien te vinden. Natuurlijk staan er heel wat vijanden in je weg, dus je weet wat je te doen staat... bekijk de flitsende gameplaybeelden in de trailer hieronder.

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The Eminence in Shadow: Phantom Echoes verschijnt op 13 mei 2027 voor de PlayStation 5, Nintendo Switch 2 en pc.