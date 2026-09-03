The Eminence in Shadow: Phantom Echoes krijgt consolegame

The Eminence in Shadow: Phantom Echoes is de eerste game in de serie die ook naar consoles komt. Ergens volgend jaar moet deze roguelite actiegame gaan verschijnen.

Als je een beetje thuis bent in de manga en anime, dan komt de naam The Eminence in Shadow je vast wel bekend voor. Inmiddels zijn er van deze franchise al tal van manga's verschenen, is er een animeserie van twee seizoenen en is er ook een mobile game ontwikkeld. Daar blijft het echter niet bij, want The Eminence in Shadow wordt verder uitgebreid met Phantom Echoes. Een roguelite actiegame die als eerste game uit de franchise dus ook naar de console komt.

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The Eminence in Shadow: Phantom Echoes staat voor een release in 2027.