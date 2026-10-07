Trakteer je klauwen op de verbeterde Razer Wolverine V4 Pro

Wanneer het op het spelen met een Xbox controller aankomt, wil je gewoon een betrouwbaar stukje hardware in je klauwen hebben. Als het even kan willen we een gamepad met backpedals en zodra we maar merken dat er stick drift veroorzakende potentiometers onder de thumbsticks zitten, mieteren we het liefste het hele ding in de kliko. Een controller moet gewoon dik zijn uitgerust. De Razer Wolverine V4 Pro voor XBOX en pc is zo'n controller, aldus Razer zelf.

De Razer Wolverine V4 Pro heeft namelijk niet zomaar thumbsticks, maar ' high-resolution capacative' varianten, zoals men het zelf bij Razer zegt. Dankzij contactloze sensoren bieden ze niet alleen betere accuratesse, maar zijn ze ook nog eens veel energiezuiniger dan de bekende Hall Effect en TMR sensoren, zonder in te leveren of drift-resistance. Combineer dat met een 8K polling rate en de Wolverine V4 Pro zou op papier een beest van een controller moeten zijn qua besturing.

Razer

Hoe zit het dan precies met customization? Ook daar zit Razer kort op de bal door een hoop magnetisch uitwisselbaar te maken. De knoppen aan de achterkant kunnen worden geswapt om ze beter te laten aansluiten bij je favo grip style. Erg fijn voor de claw grip gamers. Thumbsticks kunnen ook worden uitgewisseld voor convex, concave of extra lange textured varianten en zelfs de faceplate kan worden gewisseld.

Nu hoor ik een hoop mensen al denken: "Dit klinkt duur." En ja, deze greatness komt niet goedkoop. De Razer Wolverine V4 Pro wisselt namelijk pas van eigenaar na betaling van een duizelingwekkende €209,99. Mocht je daar niet meer van schrikken, dan ben je vrij om vast je pre-order bij Razer te plaatsen. Dan komt 'ie rond 26 oktober jouw kant op.