Battlefield 6 verrijkt XBOX Game Pass oktober 2026 line-up

De volgende selectie aan XBOX Game Pass-titels is vrijgegeven. Check hier met welke games je in oktober 2026 aan de slag kan!

Het zijn drukke dagen geweest bij XBOX. Met de release van zowel Minecraft Dungeons II als Gears of War: E-Day viel er genoeg te beleven binnen kamp Microsoft. Maar zoals wel eens vaker zeggen: the show must go on en dus ook de bibiliotheek van XBOX Game Pass moet verder groeien. Van Battlefield 6 via EA Play tot diverse 'Day One'-toevoegingen: deze titel komen eraan! Check hieronder het volledige overzicht:

Game Datum Type abonnement Echo Weaver 8 oktober 2026 Game Pass Ultimate en PC Game Pass Forever Ago 8 oktober 2026 Game Pass Ultimate en PC Game Pass Neon Abyss 2 8 oktober 2026 Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass Battlefield 6 13 oktober 2026 Game Pass Ultimate en PC Game Pass Deep Dish Dungeon 13 oktober 2026 Game Pass Ultimate en PC Game Pass Valor Mortis 13 oktober 2026 Game Pass Ultimate en PC Game Pass Bluey’s Happy Snaps 15 oktober 2026 Game Pass Ultimate en PC Game Pass Chained Beasts 15 oktober 2026 Game Pass Ultimate en PC Game Pass Beyond These Stars 16 oktober 2026 Game Pass Ultimate en PC Game Pass

Zoals we al eerder hadden vermeld op de website, moeten we helaas ook afscheid nemen van een aantal Game Pass-titels. Je hebt tot 15 oktober 2026 om de volgende games uit te spelen:

A Plague Tale: Requiem

Clair Obscur: Expedition 33

Crime Scene Cleaner

Donut County

Evil West

Nova Roma

Pacific Drive

Superball

The Casting of Frank Stone

Met welke games ga jij aan de slag? Laat het ons gerust weten!