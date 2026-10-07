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Battlefield 6 verrijkt XBOX Game Pass oktober 2026 line-up

Door Bram Noteboom
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De volgende selectie aan XBOX Game Pass-titels is vrijgegeven. Check hier met welke games je in oktober 2026 aan de slag kan!

Het zijn drukke dagen geweest bij XBOX. Met de release van zowel Minecraft Dungeons II als Gears of War: E-Day viel er genoeg te beleven binnen kamp Microsoft. Maar zoals wel eens vaker zeggen: the show must go on en dus ook de bibiliotheek van XBOX Game Pass moet verder groeien. Van Battlefield 6 via EA Play tot diverse 'Day One'-toevoegingen: deze titel komen eraan! Check hieronder het volledige overzicht:

GameDatumType abonnement
Echo Weaver8 oktober 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Forever Ago8 oktober 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Neon Abyss 28 oktober 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
Battlefield 613 oktober 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Deep Dish Dungeon13 oktober 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Valor Mortis13 oktober 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Bluey’s Happy Snaps15 oktober 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Chained Beasts15 oktober 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Beyond These Stars16 oktober 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass

XBOX Game Pass oktober 2026 wave 1

Zoals we al eerder hadden vermeld op de website, moeten we helaas ook afscheid nemen van een aantal Game Pass-titels. Je hebt tot 15 oktober 2026 om de volgende games uit te spelen:

  • A Plague Tale: Requiem
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Crime Scene Cleaner
  • Donut County
  • Evil West
  • Nova Roma
  • Pacific Drive
  • Superball
  • The Casting of Frank Stone

Met welke games ga jij aan de slag? Laat het ons gerust weten!

Bron: XBOX Wire
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 178 reviews 5624 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Battlefield 6
Battlefield 6

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Battlefield Studios

Uitgever

Electronic Arts

Release

10 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Mark
Mark
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Mooie toevoeging, kan ik ook eens Battlefield proberen

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