Battlefield 6 verrijkt XBOX Game Pass oktober 2026 line-up
De volgende selectie aan XBOX Game Pass-titels is vrijgegeven. Check hier met welke games je in oktober 2026 aan de slag kan!
Het zijn drukke dagen geweest bij XBOX. Met de release van zowel Minecraft Dungeons II als Gears of War: E-Day viel er genoeg te beleven binnen kamp Microsoft. Maar zoals wel eens vaker zeggen: the show must go on en dus ook de bibiliotheek van XBOX Game Pass moet verder groeien. Van Battlefield 6 via EA Play tot diverse 'Day One'-toevoegingen: deze titel komen eraan! Check hieronder het volledige overzicht:
|Game
|Datum
|Type abonnement
|Echo Weaver
|8 oktober 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|Forever Ago
|8 oktober 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|Neon Abyss 2
|8 oktober 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
|Battlefield 6
|13 oktober 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|Deep Dish Dungeon
|13 oktober 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|Valor Mortis
|13 oktober 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|Bluey’s Happy Snaps
|15 oktober 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|Chained Beasts
|15 oktober 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|Beyond These Stars
|16 oktober 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Zoals we al eerder hadden vermeld op de website, moeten we helaas ook afscheid nemen van een aantal Game Pass-titels. Je hebt tot 15 oktober 2026 om de volgende games uit te spelen:
- A Plague Tale: Requiem
- Clair Obscur: Expedition 33
- Crime Scene Cleaner
- Donut County
- Evil West
- Nova Roma
- Pacific Drive
- Superball
- The Casting of Frank Stone
Met welke games ga jij aan de slag? Laat het ons gerust weten!
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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