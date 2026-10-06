Battlefield 6 verhuist met Season 5 naar Las Vegas

Battlefield 6 - Season 5 gaat op 13 oktober 2026 van start. Het nieuwe seizoen komt gepaard met een compleet nieuw gebied, dit keer in de vorm van Las Vegas!

Op 13 oktober 2026 wordt Battlefield 6 aangevuld met een drietal maps, allemaal gebaseerd op de omgeving in en rondom Las Vegas. Schiet de lichten uit in de casino's, kruip door geheime ondergrondse tunnels en voer missies uit bij Area 51. In de eerste gameplaytrailer van het nieuwe seizoen zien we een flink aantal iconische locaties, maar ook hoe Redsec wordt aangevuld met Rapid Royale, een eigen draai op het battle royale-genre. Daarnaast bevat het nieuwe seizoen zes nieuwe wapens en twee voertuigen.

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Battlefield 6 - Season 5: Las Vegas gaat op 13 oktober 2026 van start en verschijnt als gratis update.