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Battlefield 6 verhuist met Season 5 naar Las Vegas

Door Rudy Wijnberg
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Battlefield 6 - Season 5 gaat op 13 oktober 2026 van start. Het nieuwe seizoen komt gepaard met een compleet nieuw gebied, dit keer in de vorm van Las Vegas!

Op 13 oktober 2026 wordt Battlefield 6 aangevuld met een drietal maps, allemaal gebaseerd op de omgeving in en rondom Las Vegas. Schiet de lichten uit in de casino's, kruip door geheime ondergrondse tunnels en voer missies uit bij Area 51. In de eerste gameplaytrailer van het nieuwe seizoen zien we een flink aantal iconische locaties, maar ook hoe Redsec wordt aangevuld met Rapid Royale, een eigen draai op het battle royale-genre. Daarnaast bevat het nieuwe seizoen zes nieuwe wapens en twee voertuigen.

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Battlefield 6 - Season 5: Las Vegas gaat op 13 oktober 2026 van start en verschijnt als gratis update.

Bron: Battlefield
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2737 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Battlefield 6
Battlefield 6

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Battlefield Studios

Uitgever

Electronic Arts

Release

10 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Daydreamer
Daydreamer
lvl7 Checkpoint Jeugd
16 minuten geleden bewerkt

Jammer dat er niet zo heel veel spelers meer zijn. Zo'n 30.000 op Steam. Dat haalt de fun er bij mij wel een beetje uit. Wel vet dat er weer 3 maps bijkomen, flink aantal totaal straks. Aan de andere kant met 60 players per match komt dat neer op ongeveer 500 matches totaal, is verre van dood eigenlijk.

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