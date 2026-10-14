Battlefield 6 ontvangt 'Game of the Year Edition'
EA doet de grootste moeite om nieuwe spelers naar Battlefield 6 te lokken. Middels de 'Game of the Year Edition' proberen ze de deal aantrekkelijker te maken.
Hoe ziet de toekomst eruit voor Battlefield 6 na Season 5: Las Vegas? Dat is voor nu even de vraag, maar EA garandeert dat er geen beter moment is om aan boord te stappen en ze maken het je extra gemakkelijk via de zogeheten Game of the Year Edition. Uiteraard heeft deze versie van de game alle updates meegemaakt en zit dus bomvol met content. Maar liefst 19 maps (20 maps vanaf 10 november 2026), meer dan 70 wapens, meer dan 30 voertuigen en een heleboel Portal-ervaringen wachten op de speler die nu Battlefield 6 de kans geeft. Verder biedt de Game of the Year Edition speciale bonussen, namelijk de Ultimate Shortcut Kit, de Trusted Reserve Pax Support Soldier Skin en de Phantom Pack. Zoals de namen al doen vermoeden biedt deze content extra customization-opties en versnelde progressie-items.
Battlefield 6 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Overzicht
Overzicht: Alles over Battlefield 6 - Season 5: Las Vegas
Benieuwd naar al het moois dat Battlefield 6 - Seizoen 5: Las Vegas te bieden heeft? Lees dan snel dit volledige overzicht!7 reacties
-
Downloadnieuws
Battlefield 6 verrijkt XBOX Game Pass oktober 2026 line-up
De volgende selectie aan XBOX Game Pass-titels is vrijgegeven. Check hier met welke games je in oktober 2026 aan de slag kan!3 reacties
-
Trailer
Battlefield 6 verhuist met Season 5 naar Las Vegas
Battlefield 6 Season 5 brengt drie maps rond Las Vegas, Rapid Royale, zes nieuwe wapens en twee voertuigen naar de game.9 reacties
-
Trailer
Battlefield REDSEC wordt uitgebreid met nieuwe gamemodi en andere updates
Battlefield Studios heeft grote plannen voor diens Battle Royale-variant REDSEC. Nieuwe gamemodi, Proximity Chat en meer maken een opkomst.1 reactie
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.