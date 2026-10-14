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Battlefield 6 ontvangt 'Game of the Year Edition'

Door Bram Noteboom
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EA doet de grootste moeite om nieuwe spelers naar Battlefield 6 te lokken. Middels de 'Game of the Year Edition' proberen ze de deal aantrekkelijker te maken.

Hoe ziet de toekomst eruit voor Battlefield 6 na Season 5: Las Vegas? Dat is voor nu even de vraag, maar EA garandeert dat er geen beter moment is om aan boord te stappen en ze maken het je extra gemakkelijk via de zogeheten Game of the Year Edition. Uiteraard heeft deze versie van de game alle updates meegemaakt en zit dus bomvol met content. Maar liefst 19 maps (20 maps vanaf 10 november 2026), meer dan 70 wapens, meer dan 30 voertuigen en een heleboel Portal-ervaringen wachten op de speler die nu Battlefield 6 de kans geeft. Verder biedt de Game of the Year Edition speciale bonussen, namelijk de Ultimate Shortcut Kit, de Trusted Reserve Pax Support Soldier Skin en de Phantom Pack. Zoals de namen al doen vermoeden biedt deze content extra customization-opties en versnelde progressie-items.

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Battlefield 6 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: EA
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5667 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Battlefield 6
Battlefield 6

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Battlefield Studios

Uitgever

Electronic Arts

Release

10 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Welke naam je het ook geeft, het blijft troep.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

Vind het nog steeds een leuke game om elke week een aantal potjes te spelen.

0
Avatar Bluehope
Bluehope
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 uur geleden

Prima game, maar had deze versie dan gewoon Year 1 Anniversary edition genoemd ofzo...

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
5 uur geleden bewerkt

The Rock is van mening dat het strafbaar moet zijn als je een Game of the Year editie uitbrengt, maar nooit Game of the Year bent geweest.

7
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