Battlefield 6 ontvangt 'Game of the Year Edition'

EA doet de grootste moeite om nieuwe spelers naar Battlefield 6 te lokken. Middels de 'Game of the Year Edition' proberen ze de deal aantrekkelijker te maken.

Hoe ziet de toekomst eruit voor Battlefield 6 na Season 5: Las Vegas? Dat is voor nu even de vraag, maar EA garandeert dat er geen beter moment is om aan boord te stappen en ze maken het je extra gemakkelijk via de zogeheten Game of the Year Edition. Uiteraard heeft deze versie van de game alle updates meegemaakt en zit dus bomvol met content. Maar liefst 19 maps (20 maps vanaf 10 november 2026), meer dan 70 wapens, meer dan 30 voertuigen en een heleboel Portal-ervaringen wachten op de speler die nu Battlefield 6 de kans geeft. Verder biedt de Game of the Year Edition speciale bonussen, namelijk de Ultimate Shortcut Kit, de Trusted Reserve Pax Support Soldier Skin en de Phantom Pack. Zoals de namen al doen vermoeden biedt deze content extra customization-opties en versnelde progressie-items.

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Battlefield 6 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.