Overzicht: Alles over Battlefield 6 - Season 5: Las Vegas

Achter gesloten deuren kreeg Gameliner alvast een voorproefje van wat Battlefield 6 - Season 5: Las Vegas allemaal te bieden heeft. Het aankomende seizoen gaat all-in en voert de spelers af naar Sin City, oftewel Las Vegas. Een waanzinnige setting, maar wat heeft het komende seizoen allemaal te bieden? Dat lees je in dit uitgebreide Battlefield 6 - Season 5-overzicht!

Battlefield 6 - Season 5 kent een thema dat een groot aantal spelers naar alle waarschijnlijkheid goed gaat bevallen. Alle kaarten gaan op tafel, want de komende weken vinden onze shoot-outs plaats in Las Vegas. Verwacht echter geen dronken toeristen, trouwkapelletjes en Elvis-lookalikes, maar intense vuurgevechten op drie maps. Dat niet alleen, komend seizoen introduceert zes nieuws wapens, twee voertuigen, een gadget en een gloednieuw event waarin een link wordt gelegd met een andere EA-franchise!

Geluk speelt hier geen rol

Maak je klaar om diverse delen van Nevada vanaf 13 oktober (on)veilig te maken. Komend seizoen kent een gefaseerde uitrol, waarbij we in drie delen kennis kunnen maken met alle content. Zo verschijnen er dus drie nieuwe maps, namelijk uit de Las Vegas Strip, Area 51 en European Casino. Iedere locatie kent een eigen opzet, waarbij Las Vegas Strip chaotisch kan aanvoelen, Area 51 meer open ruimte biedt en European Casino spelers kan overprikkelen met zijn rinkelende fruitautomaten.

Dat het seizoen echter op 13 oktober start, wil niet zeggen dat ook direct alle maps beschikbaar zijn. Komend seizoen bestaat namelijk uit drie fases, waarbij fase 1 toegang verschaft tot de Las Vegas Strip- en Area 51-maps. Fase 2 introduceert vervolgens op 10 november de derde map, European Casino.

Die maps worden echter niet enkel ingezet voor een potje Conquest. Op 13 oktober gaat namelijk ook Rapid Royale live. Deze unieke Battle Royale-variant kent een lager spelersaantal en is bedoeld om in rap tempo tot een conclusie te komen. Hierbij geeft EA aan dat een potje Rapid Royale zo’n twaalf tot vijftien minuten per ronde duurt. Zo kunnen spelers makkelijk vier keer chicken dinner per uur krijgen!

Meer wapens en voertuigen

Wat is een nieuw Battlefield 6-seizoen zonder additionele wapens en voertuigen? Ook dit keer verschijnen er diverse wapens om te meesteren. Dat niet alleen, de game wordt voorzien van twee nieuwe voertuigen waarmee we voetsoldaten angst kunnen inboezemen. Dit zijn alle nieuwe wapens, gadgets en voertuigen in Battlefield 6 – Season 5:

Phase 1 - MK24 Assault Rifle

Phase 1 - RSPR Rifle

Phase 1 - Z84M LMG

Phase 1 - ELR-40 Sniper Rifle

Phase 2 - NSW4 Assault Rifle

Phase 2 - Signal Jammer Gadget

Phase 2 - M142 Himars voertuig

Phase 3 - MK1 Mod.0 DMR Rifle

Phase 3 - B1-Bomber vliegtuig

Drie fases met een eigen thema

Zoals je hierboven kunt lezen, bestaat Battlefield 6 - Season 5: Las Vegas uit een drietal fases. Iedere fase brengt additionele content met zich mee en staat daarbij in het teken van een andere operatie of event. Wil jij alles uit het komende seizoen halen? Houd dan rekening met de volgende start- en einddata van de diverse fases:

Fase 1 - Siege of Las Vegas loopt van 13 oktober 2026 tot en met 9 november 2026

Fase 2 - Casino Heist loopt van 10 november 2026 tot en met 7 december 2026

Fase 3 - Frozen Aces loopt van 8 december 2026 tot en met 18 januari 2027

Battlefield 6 viert Halloween in samenwerking met Dead Space

Ben jij niet vies van een beetje horror? Start dan op 20 oktober even Battlefield 6 op. Vanaf die datum is er namelijk een speciaal Halloween-event aan de gang. Dit keer geen lullige reskin, maar een event dat gebaseerd is op EA Motive’s Dead Space! Tijdens deze tijdelijke festiviteit dienen we in dit PvE-event te overleven door de gruwels uit Dead Space van ons af te schieten. Dit uiteraard in ruil voor wat lekkere beloningen.

Mocht dit als muziek in de oren klinken, dan moet je er wel snel bij zijn. Het Battlefield 6 Dead Space-event is namelijk slechts voor een beperkte periode te spelen. Het in-game event start op 20 oktober en loopt tot 7 november 2026.

Is horror echter niet jouw ding (wat ik volledig kan begrijpen), dan kan het alsnog lonen om even in te loggen. Tijdens de derde fase gaat namelijk ook de High Roller-operation live.

Pats! Nu ben je helemaal op de hoogte over wat Battlefield 6 - Season 5: Las Vegas allemaal te bieden heeft. Het nieuwe seizoen gaat op 13 oktober van start. Zie ik je op de strip?