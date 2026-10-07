Reukspoor Marvel's Wolverine nu volledig uit te schakelen

Vind jij handholding maar stom? Dan is er goed nieuws vanuit Insomniac Games. Na de eerdere opties om bepaalde tracks, roots en audiopings uit te schakelen, is het nu ook mogelijk om het verhaalgerelateerde reukspoor volledig uit te schakelen.

Op X geeft Insomniac een kort statement vrij over een zojuist uitgebrachte update voor Marvel's Wolverine. De op 15 september verschenen PlayStation 5-exclusive heeft de nodige feedback ontvangen en Insomniac heeft zich voorgenomen deze ter harte te nemen. Zo stelt de nieuwste update spelers in staat om met de Hint-toggle verhaalgerelateerde reuksporen uit te schakelen. Eerder heeft Insomniac al een update uitgerold om deze minder prominent in beeld te brengen, maar met deze optie is het mogelijk om de game hier volledig van te ontdoen.

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Marvel's Wolverine is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5.