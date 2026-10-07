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Reukspoor Marvel's Wolverine nu volledig uit te schakelen

Door Rudy Wijnberg
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Vind jij handholding maar stom? Dan is er goed nieuws vanuit Insomniac Games. Na de eerdere opties om bepaalde tracks, roots en audiopings uit te schakelen, is het nu ook mogelijk om het verhaalgerelateerde reukspoor volledig uit te schakelen.

Op X geeft Insomniac een kort statement vrij over een zojuist uitgebrachte update voor Marvel's Wolverine. De op 15 september verschenen PlayStation 5-exclusive heeft de nodige feedback ontvangen en Insomniac heeft zich voorgenomen deze ter harte te nemen. Zo stelt de nieuwste update spelers in staat om met de Hint-toggle verhaalgerelateerde reuksporen uit te schakelen. Eerder heeft Insomniac al een update uitgerold om deze minder prominent in beeld te brengen, maar met deze optie is het mogelijk om de game hier volledig van te ontdoen.

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Marvel's Wolverine is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5.

Bron: Insomniac Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2744 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Insomniac Games

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

15 september 2026

Platforms

PS5
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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl15 Community Veteraan
7 minuten geleden

T heeft bijna n maand geduurd maar oké toch gekomen. Mooi. Ik ga de game als nog niet kopen en of spelen maar goed dat je t nu kan uitzetten.

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