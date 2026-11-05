PlayStation groeit flink in Q3, Wolverine verkoopaantallen bekend
Sony heeft zijn financiële resultaten voor het derde kwartaal van 2026 bekendgemaakt. Het gaat hierbij om de Q2 FY2026-rapportage die de maanden juli tot en met september omslaat. Deze cijfers geven ons niet alleen inzage in de maandelijkse gebruikersbasis van PlayStation, de voortgang van de PlayStation 6, maar ook in de verkoopaantallen van bijvoorbeeld Marvel's Wolverine.
Laten we maar direct met de deur in huis vallen. PlayStation heeft het uitzonderlijk goed gedaan afgelopen kwartaal. Het maandelijkse aantal gebruikers tikte in september de 127 miljoen maandelijks actieve accounts aan. Dat is zeven procent meer dan het jaar ervoor. Het is echter niet enkel het aantal spelers dat stijgt, maar ook het aantal uren dat spelers actief besteden op de console. Er is namelijk vier procent langer op de PlayStation-consoles gespeeld dan vorig jaar. Neerwaartse trends zijn er echter ook. Zo daalt het aantal hardware verkopen van 4 miljoen verkochte eenheden in Q3 2025 naar 2,6 miljoen verkochte eenheden in Q3 2026. Op zich niet vreemd, de console is immers aardig oud en de PlayStation 6 is reeds in ontwikkeling.
Daarover gesproken, ook de PlayStation 6 komt aan bod. Lin Tao, Chief Financial Officer van Sony, geeft namelijk aan dat de ontwikkeling van de PlayStation 6 op schema ligt en planningsgewijs op rolletjes loopt. Hierbij wordt verwacht dat er in 2027 flinke vooruitgang op het gebied van de development wordt geboekt.
Afijn, dat is toekomstmuziek, want er valt ook nog wel wat op te merken over de historische performance. Lange tijd bleef het namelijk onduidelijk hoeveel exemplaren van Marvel's Wolverine zijn verkocht. Daar komt nu duidelijkheid in, want tot en met 4 november 2026 (50 dagen) is Marvel's Wolverine zo'n 2,4 miljoen keer verkocht. Dit aantal staat gelijk aan het aantal verkochte eenheden van Marvel's Spider-Man 2 op launchday, oftewel de verkopen op één dag.
Ondanks dat de 'no disc, no buy'-movement nog altijd op volle gang is, lijkt deze onvoldoende te prikkelen om de alledaagse consument van de console weg te houden. Of dat deze maand anders gaat zijn, valt te bezien. Met de release van GTA 6 in aantocht wordt verwacht dat het aantal speeluren op de PlayStation 5 flink gaat oplopen.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Ondanks de grote tegenvallers: achterlijke prijzen voor de console (volledig buiten hun schuld) en de flop van Wolverine (en first party titels van Sony in het algemeen) valt het allerminst tegen. Mede te danken aan de gestagneerde concurrent die beter niet meer te dicht bij de molenwieken kan gaan staan.
2,4x miljoen Wolverine verkopen is echt wel aan de lage kant. Zeker nu we ook 2 maanden verder zijn. De game is geflopt dus, voor dat enorme budget.
En ze moeten binnen een jaar 6 miljoen exemplaren van Wolverine verkopen om dat contract met Marvel te behouden?
Zonder een dikke prijsdaling gaat dat niet lukken ben ik bang.
2,4 miljoen, dat is niet al te best....
Wolverine zal al snel meer dan 4m exempmaren moeten verkopen om uit de kosten te komen en zo'n 8m om Sony tevreden te stellen.
Ik had eigenlijk niet verwacht dat wolverine nog zo goed zou verkopen. Met de situatie van playstation met the no disc no buy en al het kritiek wat er is geweest op deze game
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