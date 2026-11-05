PlayStation groeit flink in Q3, Wolverine verkoopaantallen bekend

Sony heeft zijn financiële resultaten voor het derde kwartaal van 2026 bekendgemaakt. Het gaat hierbij om de Q2 FY2026-rapportage die de maanden juli tot en met september omslaat. Deze cijfers geven ons niet alleen inzage in de maandelijkse gebruikersbasis van PlayStation, de voortgang van de PlayStation 6, maar ook in de verkoopaantallen van bijvoorbeeld Marvel's Wolverine.

Laten we maar direct met de deur in huis vallen. PlayStation heeft het uitzonderlijk goed gedaan afgelopen kwartaal. Het maandelijkse aantal gebruikers tikte in september de 127 miljoen maandelijks actieve accounts aan. Dat is zeven procent meer dan het jaar ervoor. Het is echter niet enkel het aantal spelers dat stijgt, maar ook het aantal uren dat spelers actief besteden op de console. Er is namelijk vier procent langer op de PlayStation-consoles gespeeld dan vorig jaar. Neerwaartse trends zijn er echter ook. Zo daalt het aantal hardware verkopen van 4 miljoen verkochte eenheden in Q3 2025 naar 2,6 miljoen verkochte eenheden in Q3 2026. Op zich niet vreemd, de console is immers aardig oud en de PlayStation 6 is reeds in ontwikkeling.

Daarover gesproken, ook de PlayStation 6 komt aan bod. Lin Tao, Chief Financial Officer van Sony, geeft namelijk aan dat de ontwikkeling van de PlayStation 6 op schema ligt en planningsgewijs op rolletjes loopt. Hierbij wordt verwacht dat er in 2027 flinke vooruitgang op het gebied van de development wordt geboekt.

Afijn, dat is toekomstmuziek, want er valt ook nog wel wat op te merken over de historische performance. Lange tijd bleef het namelijk onduidelijk hoeveel exemplaren van Marvel's Wolverine zijn verkocht. Daar komt nu duidelijkheid in, want tot en met 4 november 2026 (50 dagen) is Marvel's Wolverine zo'n 2,4 miljoen keer verkocht. Dit aantal staat gelijk aan het aantal verkochte eenheden van Marvel's Spider-Man 2 op launchday, oftewel de verkopen op één dag.

Ondanks dat de 'no disc, no buy'-movement nog altijd op volle gang is, lijkt deze onvoldoende te prikkelen om de alledaagse consument van de console weg te houden. Of dat deze maand anders gaat zijn, valt te bezien. Met de release van GTA 6 in aantocht wordt verwacht dat het aantal speeluren op de PlayStation 5 flink gaat oplopen.