Marvel's Wolverine bijzonder veel fysiek verkocht

Volgens Ampere Analysis, een data- en analyticsbureau, is er een groot aantal fysieke edities van Marvel's Wolverine verkocht. Hoewel PlayStation zelf nog geen cijfers heeft gepubliceerd, zou het hierbij gaan om 2,16 miljoen verkochte eenheden, waarbij 35 procent een fysieke editie van de game betreft.

Een opvallende statistiek; zo kunnen we het aandeel van 35 procent fysiek verkochte exemplaren van Marvel's Wolverine wel noemen. Dit natuurlijk naar aanleiding van Sony's besluit om vanaf januari 2028 niet langer fysieke schijfjes van games uit te brengen. In het onderzoek van Ampere Analysis wordt er ook onderscheid gemaakt in diverse markten, waarbij de Europese consument aantoont dat deze lekker gaat op een schijfje. 51 procent van de Europese kopers heeft Marvel's Wolverine namelijk op schijf gekocht. Deze analytische data wordt echter niet ondersteund door daadwerkelijke verkoopaantallen vanuit PlayStation zelf. Vooralsnog zijn er namelijk geen statistieken gedeeld omtrent de verkoopaantallen of mijlpalen van de game.

Marvel's Wolverine is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5.