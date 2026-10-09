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The Triple-i Initiative 2026

Marvel's Wolverine bijzonder veel fysiek verkocht

Door Rudy Wijnberg
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Volgens Ampere Analysis, een data- en analyticsbureau, is er een groot aantal fysieke edities van Marvel's Wolverine verkocht. Hoewel PlayStation zelf nog geen cijfers heeft gepubliceerd, zou het hierbij gaan om 2,16 miljoen verkochte eenheden, waarbij 35 procent een fysieke editie van de game betreft.

Een opvallende statistiek; zo kunnen we het aandeel van 35 procent fysiek verkochte exemplaren van Marvel's Wolverine wel noemen. Dit natuurlijk naar aanleiding van Sony's besluit om vanaf januari 2028 niet langer fysieke schijfjes van games uit te brengen. In het onderzoek van Ampere Analysis wordt er ook onderscheid gemaakt in diverse markten, waarbij de Europese consument aantoont dat deze lekker gaat op een schijfje. 51 procent van de Europese kopers heeft Marvel's Wolverine namelijk op schijf gekocht. Deze analytische data wordt echter niet ondersteund door daadwerkelijke verkoopaantallen vanuit PlayStation zelf. Vooralsnog zijn er namelijk geen statistieken gedeeld omtrent de verkoopaantallen of mijlpalen van de game.

Marvels Wolverine verkoopcijfers1

Marvel's Wolverine is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5.

Bron: The Game Business
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2759 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Insomniac Games

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

15 september 2026

Platforms

PS5
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Reacties
Avatar docter_anders
docter_anders
lvl4 Reply Goblin
32 minuten geleden bewerkt

@redactie... Wat een gasten hier ook weer, het is echt kinderlijk irritant hoe vooral een biertje-erbij blijft etteren. Het begint inderdaad YouTube, ign, 9gag etc comments te worden. Ik heb een account gemaakt omdat ik dan toch een opmerking terug wil maken omdat het niets anders dan kleuters zijn. Ik wil het niet maar het irriteert me mateloos.
Toch even een vraag/ verzoek:
Die comments lees je gewoon automatisch, die staan er en het menselijk brein wil toch weten wat een ander er van vindt. Zo werkt ons brein nou eenmaal

Op nu.nl kun je de comments niet zien tenzij je bent ingelogd, een geweldig ding omdat je dan ook niet hoeft te ergeren aan het niveau en het constante uitlokken (dat is immers toch de bedoeling van velen). Is er een mogelijkheid dat jullie dit ook kunnen inbouwen?
Om maar in biertje zijn woorden te blijven:
No login, No comments.

Zo blijft het game nieuws toch echt heel fijn en blijft ik graag de site bezoeken zonder ergernissen

0
Avatar Kennedy
Kennedy
lvl7 Checkpoint Jeugd
5 uur geleden

Hij is veel fysiek verkocht omdat de game laag scoort. Mensen verkopen de fysieke versie lekker door

1
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl15 Community Veteraan
5 uur geleden

Dit is in lijn met de digital/physical split van hun vorige game, Spider-Man 2. Die had volgens zo'n analysebureau ook 35% fysieke verkopen.

Het statement "90% van de games wordt al digitaal gekocht" is altijd al verdraaid geweest door Sony om hun argument kracht bij te zetten. Daarin tellen ze namelijk ook allerlei games mee die uberhaupt nooit op disc uitgebracht zijn. De werkelijke digital/physical split voor games die ook werkelijk een fysieke editie hebben, is veel minder extreem dan Sony wil doen vermoeden.

6
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl19 Endgamer
5 uur geleden

51 procent Europees aandeel…Echt een klap in het gezicht van de fans om zo arrogant te stoppen met fysieke discs.

2
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl10 Deel van het meubilair
5 uur geleden

"Vote with your wallet", als er na de beslissingen de winst daalt gaan de aandeelhouders waarschijnlijk wel eisen stellen om dingen terug te draaien.

2
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl16 Legend in the Making
6 uur geleden

No disc, no buy.

Fuck Sony

10
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl15 Community Veteraan
6 uur geleden

Ondanks ik deze game niet aanhang... Zijn de fysieke verkopen wel mooi, we laten zien wat we willen.

0
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl12 Clout Farmer
6 uur geleden

Niet raar toch? Er was veel om het spel te doen, waaronder veel negatieve kritiek, dus ik begrijp goed dat mensen die het spel graag willen hebben denken: nou, laten we maar een schijffie kopen, dan kennen we m nog altijd verkopen als het tegenvalt.

4
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