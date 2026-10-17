Debra Wilson over haar gelijkenis in games: "Hoeft voor mij ook niet"
Debra Wilson, wie kent haar niet? De actrice is inmiddels in zo veel games verschenen dat we haar bijna niet meer weg kunnen denken uit de industrie. Maar als je het aan Debra vraagt, is het gebruiken van haar stemgeluid ook meer dan prima.
Debra liet dat maanden geleden weten tijdens een episode van Hyperfixated with Joseph Sheperd, maar die clip circuleert nu wederom op social media, waarschijnlijk vanwege haar rol als Callisto in Marvel's Wolverine. Gedurende het gesprek werd Wilson gevraagd waarom game developers constant haar gelijkenis gebruiken in games , waarop Wilson aangeeft dat het altijd de keuze van de ontwikkelstudio is.
Voor wie geen zin heeft om de video te kijken, Wilson geeft in het interview aan dat ze het helemaal prima zou vinden als men eens een keer besluit om een personage juist niet op haar te laten lijken. Als voorbeeld geeft Wilson aan dat ze juist haar bedenkingen heeft bij de vormgeving van Callisto in Marvels Wolverine, waarvan letterlijk al talloze iteraties bestaan in het X-men universum, maar waarvan Insomniac heeft besloten om daar Wilson's gelijkenis aan te hangen.
Tja, ergens heeft ze wel een punt. Soms kan het best storend zijn wanneer een bekend personage ineens een heel ander uiterlijk aangemeten krijgt en als het van de stemacteur zelf ook niet hoeft, waarom zou je dan tornen aan een bekend concept?
Afijn, voor alle gameontwikkelaars die dit lezen: de volgende keer dat je Debra Wilson voor je project boekt, hoef je alleen een sound booth te reserveren. De gezichtsscanner mag je achterwege laten.
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
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Ik ga heel eerlijk zijn, en dit ligt niet aan de persoon zelf, maar ik kan haar niet uitstaan in games om de één of andere reden. Ze vertolkt altijd zo'n irritante rollen, zoals in Wolfenstein 2 waar ze eigenlijk niet veel bijdraagt aan het verhaal, buiten wat schreeuwen en stoerdoenerij, de Jedi games en nu ook haar aanwezigheid in Marvel's Wolverine.
Wat was ik blij dat daar maar een klein rolletje in had, want dat zou de spelervaring voor mij toch voor een groot stuk verprutst hebben. Nogmaals, wellicht is ze een fantastische persoon in het echte leven en krijgt ze misschien altijd deze stomme rollen toegewezen, waardoor eerder de ontwikkelaar iets te verwijten valt.
Zelfde met de Troy Baker fatigue, die wel prominent aanwezig was in het spel. Hem vond ik vroeger altijd leuk in het PlayStation 3 tijdperk, maar hij wordt nog steeds zo onnodig veel gecast. Leuk voor de Troy Baker fans, maar ergens moet er ook plaats zijn om ander onbekend talent te voorzien van een springplank.
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