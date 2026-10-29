Insomniac werkt aan game met meerdere speelbare Marvel-helden
Insomniac Games heeft de sollicitatieprocedure voor een nieuw project geopend. Hierbij gaat het wederom om een superheldengame waarin we het verhaal vanuit een third-personperspectief waarnemen. Op zich geen onbekende kost voor de Marvel's Spider-Man- en Marvel's Wolverine-ontwikkelaar. Wat echter wel opvallend is, is dat de ontwikkelaar zoekt naar iemand die aan het design en de uitvoering van één of meer speelbare personages moet werken.
Marvel's Wolverine heeft flink wat kritiek gekregen. Ongeacht of deze terecht is of niet, weerhoudt dat Insomniac Games er niet van om voort te borduren in het universum van de superhelden. Tenminste, zo blijkt uit een aantal nieuwe vacatures die zijn vrijgegeven door de ontwikkelaar. Het zou hierbij voornamelijk gaan om de vacature voor 'Staff Hero Designer'. Deze toekomstige werknemer moet zich focussen op de combat, traversal en de 3C's, bestaande uit Camera, Character en Controls. Helaas wordt er geen IP benoemd, maar het zou hierbij zomaar eens kunnen gaan om een X-Men-game die eerder in geruchten al opdook.
Reden hiervoor zou de meermaals terugkerende benoeming van 'multiple characters' zijn. Waarbij de introductie het heeft op ‘one or more’ wordt meerdere keren het wordt characters gebruikt, waarbij de s niet tussen haakjes wordt gezet. Mocht de X-Men-game echt in ontwikkeling zijn, dan zou het niet vergezocht zijn om te denken dat je hierbij meerdere X-Men kunt besturen. Toch zou het ook kunnen gaan om Marvel's Spider-Man 3 of de Spider-Man: Venom-game. Spider-Man 2 kende immers ook meerdere bestuurbare personages.
Hoop jij een bepaalde game van Insomniac te zien? Welke personages in een X-Men-game zouden speelbaar moeten zijn? Laat het weten in de reacties!
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Jammer, nieuwe Ratchet and Clank game mag voor mij liever komen of ze moeten er tegelijk aan werken.
Wolverine was aanzienlijk minder dan de Spiderman games. Je ziet ook na een week of 2 na release al dat je Wolverine al voor €55,- kon krijgen bij webwinkels.
Dat zegt ook al veel.
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