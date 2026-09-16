Unieke 'Metroidbrainia' MONOMOON kent releasedatum

Ben je een liefhebber van het Metroidvania-genre en snak je naar iets nieuws? Zet dan vooral MONOMOON op je Steam-wishlist, want de titel van Gentle Giant Games (Spiritfall) kent een unieke invalshoek.

MONOMOON wordt lieftallig beschreven als een 'Metroidbrainia', waarin keiharde actie en rappe platforming plaatsmaken voor zachtaardige visuals, een ontspannen tempo en bijzondere puzzels. Je speelt namelijk met twee personages tegelijkertijd. Het schattige wezentje bestuur je met je toetsenbord en de kleine maan met je muis. Hierdoor ontstaat er een dynamiek tussen de twee die veel ruimte biedt voor interessante gameplay-scenario's. Er is controller-support aanwezig, maar Gentle Giant Games geeft aan dat dit niet de 'optimale ervaring' weet te leveren. Afijn, zoek je een platformer waarin verkenning en ontdekking centraal staan, dan kan MONOMOON wel eens uitgroeien tot een favoriet binnen het genre. Check hieronder de nieuwste gameplaybeelden:

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MONOMOON is beschikbaar vanaf 11 november 2026 voor de pc.