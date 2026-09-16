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Unieke 'Metroidbrainia' MONOMOON kent releasedatum

Door Bram Noteboom
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Ben je een liefhebber van het Metroidvania-genre en snak je naar iets nieuws? Zet dan vooral MONOMOON op je Steam-wishlist, want de titel van Gentle Giant Games (Spiritfall) kent een unieke invalshoek.

MONOMOON wordt lieftallig beschreven als een 'Metroidbrainia', waarin keiharde actie en rappe platforming plaatsmaken voor zachtaardige visuals, een ontspannen tempo en bijzondere puzzels. Je speelt namelijk met twee personages tegelijkertijd. Het schattige wezentje bestuur je met je toetsenbord en de kleine maan met je muis. Hierdoor ontstaat er een dynamiek tussen de twee die veel ruimte biedt voor interessante gameplay-scenario's. Er is controller-support aanwezig, maar Gentle Giant Games geeft aan dat dit niet de 'optimale ervaring' weet te leveren. Afijn, zoek je een platformer waarin verkenning en ontdekking centraal staan, dan kan MONOMOON wel eens uitgroeien tot een favoriet binnen het genre. Check hieronder de nieuwste gameplaybeelden:

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MONOMOON is beschikbaar vanaf 11 november 2026 voor de pc.

Bron: Gentle Giant Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5501 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot MONOMOON
MONOMOON

Ontwikkelaar

Gentle Giant

Uitgever

Gentle Giant

Release

11 november 2026

Platforms

PC
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