Bayonetta maakt opkomst in Sonic Racing: CrossWorlds - Year Two
Was je al verdrietig dat de laatste gratis DLC-personages in Sonic Racing: CrossWorlds waren gearriveerd? Geen nood: Year Two heeft nog veel te bieden, mits je bereid bent de portefeuille te trekken.
Van Godzilla tot Evangelion: er komen nog een aantal cross-overs naar de racegame die de boel op stelten zetten. Het grote reptiel maakt er een puinhoop van, maar ook de robots uit de welbekende anime bieden de nodige uitdaging. Dit is echter onderdeel van de Season Pass Two, maar wat heeft de toekomst in petto? Nou, Year Two komt eraan en niemand minder dan Bayonetta trapt de nieuwe selectie aan personages af. Met de 'Butterfly Witch' als boost type is ze een geduchte tegenstander, al is ze niet het enige personage die een opkomst maakt in Sonic Racing: CrossWorlds - Year Two. Op 9 oktober 2026 tijdens de World Championship Finals wordt er meer onthuld over de toekomstige content.
Sonic Racing: CrossWorlds is nu beschikbaar voor de pc en consoles. Zit jij te wachten op een nieuwe rits aan personages? Laat ons vooral weten welke figuren jij hoopt te zien in de racegame van SEGA.
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Ben benieuwd of er ook weer nieuwe banen gaan komen.