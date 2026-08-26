Axel trapt het gaspedaal in in Sonic Racing CrossWorlds

Sonic Racing CrossWorlds is een nieuw personage rijker met de komst van Craxy Taxi chauffeur Axel. Hij komt natuurlijk niet alleen, want hij neemt zijn iconische taxi met zich mee.

Axel ken je natuurlijk van Crazy Taxi, maar de beste man laat ook graag zijn stuurmanskunsten zien buiten die game om. Zo is hij vanaf nu ook te bewonderen in Sonic Racing CrossWorlds, waar hij een van de speelbare personages is. In zijn Devolada Yellow Jack wordt hij verwelkomt met een speciaal event dat 'Axel Festival' heet. Dit tijdelijke event loopt van 27 tot en met 30 augustus. Tijdens het Axel Festival kun je Festival Points scoren die je vervolgens weer kunt inruilen voor exclusieve items.

Axel is vanaf nu beschikbaar in Sonic Racing CrossWorlds.