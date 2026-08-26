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gamescom 2026

Axel trapt het gaspedaal in in Sonic Racing CrossWorlds

Door Patrick Lamers
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Sonic Racing CrossWorlds is een nieuw personage rijker met de komst van Craxy Taxi chauffeur Axel. Hij komt natuurlijk niet alleen, want hij neemt zijn iconische taxi met zich mee.

Axel ken je natuurlijk van Crazy Taxi, maar de beste man laat ook graag zijn stuurmanskunsten zien buiten die game om. Zo is hij vanaf nu ook te bewonderen in Sonic Racing CrossWorlds, waar hij een van de speelbare personages is. In zijn Devolada Yellow Jack wordt hij verwelkomt met een speciaal event dat 'Axel Festival' heet. Dit tijdelijke event loopt van 27 tot en met 30 augustus. Tijdens het Axel Festival kun je Festival Points scoren die je vervolgens weer kunt inruilen voor exclusieve items.

Sonic Racing CrossWorlds Crazy Taxi

Axel is vanaf nu beschikbaar in Sonic Racing CrossWorlds.

Bron: SEGA
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2953 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Sonic Racing: CrossWorlds

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Team Sonic

Uitgever

SEGA

Release

25 september 2025

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Deze week even paar rondjes met hem racen.

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