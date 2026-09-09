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gamescom 2026

Laatste gratis DLC-personage voor Sonic Racing: CrossWorlds aangekondigd

Door Simon Verbeke
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Sinds de release van Sonic Racing: CrossWorlds ongeveer een jaar geleden, heeft SEGA de game ondersteund met een hoop extra (soms gratis) racers. De ontwikkelaar heeft nu een laatste gratis personage aangekondigd dat deel uitmaakt van de 'Year One' line-up.

Amigo komt naar Sonic Racing: CrossWorlds

Het nieuwe personage is Amigo, de vrolijke aap uit de muzikale Samba de Amigo-reeks. Amigo heeft verschillende looks: je zal kunnen kiezen of je Samba mét of zonder sombrero in zijn racekar zet. Daarover gesproken: de 'Locomotive de Amigo' is een nieuw voertuig dat met deze update ook aan de game is toegevoegd. Amigo is overigens niet het laatste DLC-personage ooit, want SEGA heeft al laten dat er een Year 2 Pass zal komen. Of er in het tweede jaar ook gratis racers zullen worden gedropt, is nog niet duidelijk.

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Sonic Racing: CrossWorlds is speelbaar op alle last-gen en current-gen consoles en pc. Het Samba de Amigo Festival in de game loopt van 10 september tot 13 september.

Bron: SEGA
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 18 reviews 341 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Sonic Racing: CrossWorlds
Sonic Racing: CrossWorlds

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Team Sonic

Uitgever

SEGA

Release

25 september 2025

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
3 uur geleden

Oww leuk personage 👍

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