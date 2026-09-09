Sinds de release van Sonic Racing: CrossWorlds ongeveer een jaar geleden, heeft SEGA de game ondersteund met een hoop extra (soms gratis) racers. De ontwikkelaar heeft nu een laatste gratis personage aangekondigd dat deel uitmaakt van de 'Year One' line-up.

Amigo komt naar Sonic Racing: CrossWorlds

Het nieuwe personage is Amigo, de vrolijke aap uit de muzikale Samba de Amigo-reeks. Amigo heeft verschillende looks: je zal kunnen kiezen of je Samba mét of zonder sombrero in zijn racekar zet. Daarover gesproken: de 'Locomotive de Amigo' is een nieuw voertuig dat met deze update ook aan de game is toegevoegd. Amigo is overigens niet het laatste DLC-personage ooit, want SEGA heeft al laten dat er een Year 2 Pass zal komen. Of er in het tweede jaar ook gratis racers zullen worden gedropt, is nog niet duidelijk.

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Sonic Racing: CrossWorlds is speelbaar op alle last-gen en current-gen consoles en pc. Het Samba de Amigo Festival in de game loopt van 10 september tot 13 september.