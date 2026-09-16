Frosthaven nadert 1.0-release, gameplaytrailer vrijgegeven

Van tactisch RPG-bordspel naar een volledige release via de pc. De 1.0-trailer van Frosthaven toont de stand van zaken en (natuurlijk) nieuwe gameplay afkomstig uit de gamekeuken van Snapshot Games Inc. en Arc Games.

Op 15 oktober 2026 is het judgement day voor Frosthaven. De RPG wordt dan uit de Early Access-stand gehaald en de 1.0 in gebonjourd. Met 17 speelbare helden, een volledige story campaign en hernieuwde onboarding hoopt Snapshot Games Inc. spelers te overtuigen het een kans te geven of juist terug te keren. Verder wordt er een stand-alone demo uitgebracht, zodat je alvast kennis kan maken met de vele systemen, terwijl verbeterde co-op-functionaliteiten het samenspel dienen te verbeteren. Dit zijn maar enkele toevoegingen aan de 1.0-release van Frosthaven, maar kijk vooral zelf de onderstaande trailer en beoordeel of deze cultklassieker in een nieuw jasje iets voor jou kan zijn:

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Frosthaven is nu beschikbaar via Steam Early Access en Epic Games Store.