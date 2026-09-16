Frosthaven nadert 1.0-release, gameplaytrailer vrijgegeven
Van tactisch RPG-bordspel naar een volledige release via de pc. De 1.0-trailer van Frosthaven toont de stand van zaken en (natuurlijk) nieuwe gameplay afkomstig uit de gamekeuken van Snapshot Games Inc. en Arc Games.
Op 15 oktober 2026 is het judgement day voor Frosthaven. De RPG wordt dan uit de Early Access-stand gehaald en de 1.0 in gebonjourd. Met 17 speelbare helden, een volledige story campaign en hernieuwde onboarding hoopt Snapshot Games Inc. spelers te overtuigen het een kans te geven of juist terug te keren. Verder wordt er een stand-alone demo uitgebracht, zodat je alvast kennis kan maken met de vele systemen, terwijl verbeterde co-op-functionaliteiten het samenspel dienen te verbeteren. Dit zijn maar enkele toevoegingen aan de 1.0-release van Frosthaven, maar kijk vooral zelf de onderstaande trailer en beoordeel of deze cultklassieker in een nieuw jasje iets voor jou kan zijn:
Frosthaven is nu beschikbaar via Steam Early Access en Epic Games Store.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
Heb me best vermaakt met Gloomhaven, zal deze ook zeker proberen.