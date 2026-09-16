Dragon Quest-serie verkoopt meer dan 100 miljoen games

De Dragon Quest-serie heeft een bijzonder mijlpaal bereikt. De franchise heeft meer dan 100 miljoen games, zowel fysiek als digitaal, verkocht. Dit laat men weten via social media.

Dragon Quest-topman Yuji Horii wordt in de spotlight gezet en met hem wordt het nieuws gedeeld. De eerste Dragon Quest-game kwam in Japan te verschijnen op 27 mei 1986 en om te zien hoe ver de serie is gekomen, is natuurlijk een mooi gezicht. Hij bedankt de spelers voor de steun en geeft aan dat 100 miljoen games een fantastische mijlpaal is. Het Dragon Quest-team is dankbaar, maar tegelijkertijd zijn ze nog lang niet klaar met de serie. Zo komt in december Dragon Quest Monsters: The Withered World te verschijnen en Dragon Quest XII: Beyond Dreams blijft voor in actieve ontwikkeling. En natuurlijk is het feest; daar hoort een duchtige taart bij. Die kan je hieronder na het betoog van Horii aanschouwen:

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