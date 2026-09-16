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Dragon Quest-serie verkoopt meer dan 100 miljoen games

Door Bram Noteboom
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De Dragon Quest-serie heeft een bijzonder mijlpaal bereikt. De franchise heeft meer dan 100 miljoen games, zowel fysiek als digitaal, verkocht. Dit laat men weten via social media.

Dragon Quest-topman Yuji Horii wordt in de spotlight gezet en met hem wordt het nieuws gedeeld. De eerste Dragon Quest-game kwam in Japan te verschijnen op 27 mei 1986 en om te zien hoe ver de serie is gekomen, is natuurlijk een mooi gezicht. Hij bedankt de spelers voor de steun en geeft aan dat 100 miljoen games een fantastische mijlpaal is. Het Dragon Quest-team is dankbaar, maar tegelijkertijd zijn ze nog lang niet klaar met de serie. Zo komt in december Dragon Quest Monsters: The Withered World te verschijnen en Dragon Quest XII: Beyond Dreams blijft voor in actieve ontwikkeling. En natuurlijk is het feest; daar hoort een duchtige taart bij. Die kan je hieronder na het betoog van Horii aanschouwen:

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Bron: Dragon Quest / Square Enix
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5511 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar SonnyS
SonnyS
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Leuk nieuws. Ik ben geen Dragon Quest expert maar me toentertijd erg vermaakt met DQ11 en ben nu in het laatste gedeelte van Dragon Quest Reimagined bezig!

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Avatar JumpMelvin123
JumpMelvin123
lvl2 Journey Awaits!
1 uur geleden

Echt een geweldig aantal!
Top dat deze franchise zo goed gaat, alleen jammer dat er best wel veel onzinnige spin-offs van deze franchise uit komen.

Ik zelf heb bijna elke main game gespeeld, op 10 na dan omdat hij hier nooit is uitgebracht helaas..

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Avatar Ascanir
Ascanir
lvl13 Meta Builder
2 uur geleden bewerkt

Mooi aantal! Dragon Quest staat nu blijkbaar op een gedeelde 23e plaats voor best selling game franchises.

Ik heb zelf niet veel games uit deze serie gespeeld, maar degene die ik heb gespeeld vond ik erg goed. Dus ik kijk zeker uit naar deel 12.

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